Samsunlu kadınlar ramazan yufkalarını imece usulü hazırlıyor - Son Dakika
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Samsunlu kadınlar ramazan yufkalarını imece usulü hazırlıyor

02.04.2022 09:40
Samsunlu kadınlar ramazan yufkalarını imece usulü hazırlıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yufka açarak ramazan hazırlığı yapıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yufka açarak ramazan hazırlığı yapıyor.

Ramazan boyunca iftar ve sahurda tüketilen yufkalar, gün boyu kadınların ellerinde şekillenerek sofralardaki yerini alıyor.

Her gün bir evin bahçesinde toplanan kadınlar, yoğurdukları hamuru bezeler haline getirip oklavayla açarak yufka yapıyor.

Açılan yufkalar da bir kişi tarafından yakılan ateşin üzerindeki sacda pişirilerek iftar ve sahur sofraları için hazırlanıyor.

Yufka açan kadınlardan Gülay Arıcı, komşularıyla her gün yaklaşık 500 yufka açtıklarını söyledi.

Yufkanın hamurunu un, su ve tuz koyarak yoğurduklarını anlatan Arıcı, birbirlerine destek olarak imece usulüyle ramazan yufkalarını açtıklarını dile getirdi.

Açılan yufkaların kuru olduğunu, bu şekilde uzun süre bayatlamadan saklanabildiğini vurgulayan Arıcı, "Kullanacağımız zaman yufkaları ıslattıktan sonra yumuşuyor. Tavada veya fırında arasına çökelek, kıyma, patates gibi malzemeler koyuyoruz. 5-6 yaprak koyuyoruz. Genellikle sahurda hazırlıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsunlu kadınlar ramazan yufkalarını imece usulü hazırlıyor - Son Dakika


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