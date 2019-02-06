Samsunlu Kadınlara 'Kooperatifçilik Eğitimi'

Samsun Büyükşehir Belediyesinde girişimci kadınlara yönelik 'Kooperatifçilik Eğitimi' verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinde girişimci kadınlara yönelik 'Kooperatifçilik Eğitimi' verildi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Ticaret Müdürlüğü işbirliğiyle girişimci kadınlara yönelik, kadınların iş gücüne daha fazla katılması, ürünlerini pazarlamada kolaylık sağlanması, üretimleriyle aile ve kent ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla 'Kooperatifçilik Eğitimi' düzenlendi.



Büyükşehir Belediye Binası Meclis Salonunda gerçekleşen eğitime Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, İl Ticaret Müdürü Cemil Kocaoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü uzmanları ile girişimci kadınlar katıldı.



Sefer Arlı: "Doğru yoldayız"



Meclis salonunu tamamen dolduran girişimci kadınlara hitap eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, kırsalda yaşayan kadınlara üretim noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Arlı, "Sizleri görünce heyecanlandım. Demek ki doğru yoldayız, doğru hizmetler yapıyoruz. Geçmiş yıllarda Yeşilırmak Havzası Kalkınma Planı hazırlandı. 4 ilde köy köy gezerek detaylı araştırmalar ve tespitler yapmıştı. Bu planda kadınlara istihdamda mutlaka yer verilmesini, kadınların girişimcilik noktasında desteklenmesinin ülkenin gelişmesinde etkin rol oynayacakları vurgulanmıştı. O nedenle biz kadınlarla harekete geçmeliyiz. Bu sebeple eğitim toplantısını gerçekleştiriyoruz" dedi.



Kadınlara 'kooperatif' önerisi



İlgili meslek odaları ve STK'larla birlikte kırsalda yaşayan girişimci ruha sahip kadınların eksiklikleri belirlemeye çalıştıklarını anlatan Sefer Arlı, "Şehir merkezlerine olan göçü azaltmak için kırsaldaki kadınların sosyal imkanlarını karşılamalı, üretim ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak köylerde üretim yapmalarını teşvik etmeliyiz. Böylece hem üretime katılmalarını hem de büyümelerini sağlayabiliriz. Kadınlarımızın eğitimlerini ve üretimlerini artırmalıyız. Eğitim noktasında günümüzde kooperatifçilik şarttır. Bu yüzden kadın girişimcilerimiz, daha kolay pazar bulmaları için kooperatif çatısı altında hareket etmelidir. Bu yüzden sizlere destek olmak, üretim ve ticari noktada yardımcı olmak için bu eğitimin faydalı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



"Bu imkandan faydalanın"



İl Ticaret Müdürü Cemil Kocaoğlu ise Samsun'da kadın kooperatifçilik eksiğini gidermek istediklerini belirterek, bakanlık ile kadınlar arasında köprü vazifesi göreceklerini kaydetti. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan da kurum kaynaklarının ve imkanlarının çok fazla olduğuna dikkat çekerek, girişimci kadınların faydalanmasını istedi.



Toplantıda girişimci kadınlara 'KOSGEB TKDK ve mikro kredi destekleri, kadın kooperatifçiliği, girişimcilik ve iş geliştirme, pazarlama ve markalaşma' konularında bilgiler verildi. - SAMSUN

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