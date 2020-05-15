Samsunlu KOBİ'ler için başlatılan "Hezarfen Samsun Dijital Projesi" açıldı - Son Dakika

Samsunlu KOBİ'ler için başlatılan "Hezarfen Samsun Dijital Projesi" açıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) iş birliğinde başlatılan, Samsun'da faaliyet gösteren KOBİ'lere yönelik uygulanacak "Hezarfen Samsun Dijital Projesi"nin açılışı yapıldı.

Samsunlu KOBİ'ler için başlatılan

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) iş birliğinde başlatılan, Samsun'da faaliyet gösteren KOBİ'lere yönelik uygulanacak "Hezarfen Samsun Dijital Projesi"nin açılışı yapıldı.


Kovid-19 salgını sebebiyle video konferans yöntemiyle düzenlenen açılış, TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in katılımlarıyla gerçekleşti. Salgın sebebiyle kurum projelerini dijital ortama taşıdıklarını belirten Başkan Prof. Dr. Habip Asan, dijital ortamda yürütülecek projenin, ilk kez Samsun'un medikal sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere yönelik uygulanacağını söyledi.


"Amacımız KOBİ'leri bilinçlendirerek inovasyon kapasitelerini geliştirmek"


Hezarfen Samsun Dijital Projesi ile KOBİ'leri sınai mülkiyet konusunda bilinçlendirerek inovasyon kapasitelerini geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren TÜRKPATENT Başkanı Asan, proje kapsamında Samsun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 10 KOBİ'yi, sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendireceklerini belirtti.


TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan "İlk etapta KOBİ'lerimizin mevcut durumunu tespit edeceğiz. Var olan salgın koşulları sebebiyle firma temsilcisi ile kurum uzmanlarımız, uzaktan erişim ile danışmanlık hizmeti verecek. Sonrasında da verdiğimiz danışmanlık hizmetinin etkilerini takip edeceğiz" dedi.


"TÜRKPATENT'le güçlü bir iş birliği içerisindeyiz"


OMÜ TÜRKPATENT Bilgi ve Dokümantasyon Birimi olarak, toplumda sınai mülkiyet haklarına yönelik farkındalığın artması adına gayret içerisinde olduklarını belirten Rektör Sait Bilgiç de "Bilgi ve Dokümantasyon Birim temsilcilerimizin alanla ilgili uzmanlık seviyelerini önemsiyor, gelişimleri için her türlü katkıyı sağlıyoruz. Toplumun bilgi ve becerisinin artması için sınai mülkiyet haklarına yönelik eğitim ve etkinlikler düzenleyerek, bölge içinden ve dışından gelen bütün destek taleplerine olumlu yaklaşıyoruz" diye konuştu.


Konuşmasında projenin önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "'TÜRKPATENT'le güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. Düzenlediğimiz eğitim ve etkinliklerde ihtiyaç duyduğumuz durumlarda onlardan destek alıyoruz. Yine bir iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz Hezarfen Samsun Dijital Projesinin, Samsun ekosistemine katkı sağlamasını diliyorum. Üniversite olarak Samsun'da faaliyet gösteren firma yetkililerimize de her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Sait Bilgiç, Rektör, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsunlu KOBİ'ler için başlatılan 'Hezarfen Samsun Dijital Projesi' açıldı - Son Dakika Ekonomi

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