Samsunlu kuaför çiftin sokak hayvanı sevgisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsunlu kuaför çiftin sokak hayvanı sevgisi - Son Dakika

Samsunlu kuaför çiftin sokak hayvanı sevgisi

23 dakika önce

Samsun'da bir kuaför çift, 10 köpeğe dükkanlarını açarak hem barınma hem de yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Samsunlu kuaför çiftin sokak hayvanı sevgisi, System.String[]

Samsun'da bir kuaför çift, 10 köpeğe dükkanlarını açarak hem barınma hem de yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.


Samsun'un Atakum ilçesi Türkiş mevkisinden bir kuaför dükkanı sahibi olan Oktay (50) ve Havva Gün (48) çifti sokak hayvanlarına kapılarını açıyor. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için duyarlılık gösteren çift, hayvan sevgisiyle çevresine örnek oluyor. Yaklaşık 8 senedir farklı acı hikayeleri olan sokak köpeklerini bünyelerine alan çift kendi imkanları ile yapmış oldukları yuva ve aldıkları mamalar ile köpeklere bakıyor.


"Bu durum onlara borcumuz diye düşünüyorum"


Eşiyle birlikte yaklaşık 8 senedir sokak hayvanlarına baktıklarını ifade eden Havva Gün, "Birçok konuda onların yardıma muhtaçları olduğunu düşünüyoruz. İş yerimizde hayvanları barınma, yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda tedavilerini de yaptırıyoruz. Bu konuda etraftan teşekkür edenlere diyorum ki hiç teşekküre gerek yok bu insan olarak yapmamız gereken bir durum. Çünkü gerçekten onlar için doğa da yaşanacak bir yer bırakmadık. Bu durum onlara borcumuz diye düşünüyorum yapmamız gereken bir durum. Sadece dükkanımızda değil civardaki hayvanlara da elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. Onlar da bizim gibi acıkıyorlar, üşüyorlar. Kışın soğuktan ve açlıktan, yazın ise sıcaktan ve susuzluktan koruyalım onları" dedi.


Sokak hayvanlarına her zaman yardımcı olacaklarını belirten Oktay Gün ise "Sokak hayvanlarına yardım ettikçe çok mutlu oluyorum. Özellikle kış aylarında yemek bulmakta zor durumda kalıyorlar. Bizler de eşimle birlikte elimizden geldiğince onların barınma, yemek ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Atakum, Samsun, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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