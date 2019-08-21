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SAMSUNLU MÜHENDİS ORGANİK TARIM İLACI ÜRETTİ

1 saat önce

Samsun'da İşletme Mühendisi Hayrettin Avşar (65), fındık, ceviz, badem ve kayısı çekirdeği kabukları kullanarak organik tarım ilacı üretti.

Samsun'da İşletme Mühendisi Hayrettin Avşar (65), fındık, ceviz, badem ve kayısı çekirdeği kabukları kullanarak organik tarım ilacı üretti. Tarım arazilerinde kullanılacak olan ilaç, toprağa bağlı hastalıklar, böcekler ve mantar hastalıklarıyla mücadelede kullanılacak. İlacı tüm dünyaya satmayı hedeflediklerini ve patent başvurusunda bulunduklarını belirten Avşar, İlacımızı test ettik ve çok olumlu sonuçlar aldık. Amacımız bu ilacı dünyaya satabilmek dedi.

Samsun'da yaşayan İşletme Mühendisi Hayrettin Avşar, tarım arazilerinde artan yabani otlar ve zararlı patojenlerin yanı sıra tarımsal hastalıklara karşı çalışma başlattı. Avşar, ilaç ile toprağa bağlı hastalıkların büyük ölçüde azalmasını, böceklerle ve mantar hastalıklarıyla da mücadelede etkin rol oynamasını amaçladığını söyledi. İlaç sayesinde arazide verimli sonuçlar elde edildiğini belirten Avşar, Ürettiğim ilaç hem böceklerle hem de mantar hastalıklarıyla mücadelede kullanılıyor. Örneğin, buğday ve arpalarda pas hastalığını yüzde 100 oranında sildi ve yüzde 35 oranında verim artışı yaptırdı. Ürettiğimiz organik tarım ilacı ile tüm sebze ve meyvelerdeki hastalıkla mücadele edebilme şansı doğdu. Biz bu ilacı atık malzemelerden ürettik. İçerisinde fındık, ceviz, kayısı çekirdeği kabuğu ve zeytin çekirdeği gibi atık malzemeler kullanarak bunu ürettik. Amacımız bu ilacı dünyaya satabilmek. Zehirli tarım ilaçlarının yerine, bu tamamen organik tarım ilacını ürettikö dedi.

'İLAÇ TOPRAĞA VİTAMİN OLUYOR'

Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda da bulunan Avşar, ilacın insan sağlığına zararı olmadığını da kaydederek, Ürettiğim ilacın diğer ilaçlardan farklı olarak insan sağlığına hiçbir yan etkisi yok. Sebze ve meyveyi ilaçlayıp yıkamadan yiyebilirsiniz. Bizim ilacımız toprağa atıldığı zaman toprağa vitamin oluyor. İlacımızla ilgili patent başvurumuzu yaptık ve ilacımızı koruma altına aldırdık. 1,5 yıl sonra bizden başka bu ilacı üreten yoksa patentini alacağız. İlacımızın önce bilimsel ortamda çalışmalarını yürüttük, daha sora ise saha çalışmaları yaparak ilacımızı test ettik ve olumlu sonuçlar elde ettikö diye konuştu.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:09 Kaynak: DHA
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