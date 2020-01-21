Samsunlu öğrenciler TÜGVA kış kampına katıldı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliğinin koordine ettiği Kış Kampı'na 100 ortaokul öğrencisi katıldı.

TÜGVA Samsun İl Temsilciliğinin koordine ettiği Antalya'daki kampta gerçekleştirilen organizasyonda, zeka oyunları, kitap tahlilleri, siyer-hadis söyleşileri, kişisel gelişim eğitimleri gibi etkinlikler düzenlendi.

Antalya'da tarihi yerleri gezen öğrenciler, Konya'da Hz. Mevlana Türbesi'ni de ziyaret etti.

TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Demir, ortaokul öğrencilerinin kişisel gelişimine katkı sağladıklarını söyledi.

Öğrencilerin yarıyıl tatilinde çeşitli aktivite ve oyunlarla yorgunluklarını attıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştiren kamp deneyimi, her gencin manevi gelişimine de katkı sağlamaktadır. Sorumluluk, öz güven ve fiziksel gelişimin bir arada yaşandığı bu yaşlar için kamp deneyiminin gençler için anlamı büyüktür. Öğrenciler, liderlik ve öz yaşam becerilerini geliştiriyorlar. Bu kamp, çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece eğlenmesini sağlayan tatil amaçlı bir organizasyon değildir. Gençler burada edindikleri dostluklar ve örnek liderlerle unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor. Aynı zamanda birçok farklı spor dalında kendilerini geliştiriyorlar."

Demir, kampa emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür etti.