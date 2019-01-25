Samsunlu Öğrenciler Tügva'nın Kış Kampına Katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliğinin koordine ettiği "Kış Kampı"na 200 ortaokul öğrencisi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliğinin koordine ettiği "Kış Kampı"na 200 ortaokul öğrencisi katıldı.



Malatya Okçular Tepesi kamp alanında gerçekleştirilen organizasyonda, zeka oyunları, kitap tahlilleri, siyer-hadis söyleşileri, kişisel gelişim eğitimleri gibi etkinlikler düzenlendi.



TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Demir, ortaokul öğrencilerini Malatya'ya götürerek yarıyıl tatilini dolu geçirmelerine vesile olduklarını belirterek, "Gençlere yönelik her alanda faaliyet yapmaya, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Gerçekleşen kampımızda gençlerimizin motivasyonunun arttığını gözlemledik. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve velilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada

Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron

Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici