Son Dakika Haberleri: Samsunlu Öğrenciler Tügva'nın Kış Kampına Katıldı

Samsunlu Öğrenciler Tügva'nın Kış Kampına Katıldı

2 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliğinin koordine ettiği "Kış Kampı"na 200 ortaokul öğrencisi katıldı.

Samsunlu Öğrenciler Tügva'nın Kış Kampına Katıldı, System.String[]
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliğinin koordine ettiği "Kış Kampı"na 200 ortaokul öğrencisi katıldı.

Malatya Okçular Tepesi kamp alanında gerçekleştirilen organizasyonda, zeka oyunları, kitap tahlilleri, siyer-hadis söyleşileri, kişisel gelişim eğitimleri gibi etkinlikler düzenlendi.

TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Demir, ortaokul öğrencilerini Malatya'ya götürerek yarıyıl tatilini dolu geçirmelerine vesile olduklarını belirterek, "Gençlere yönelik her alanda faaliyet yapmaya, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Gerçekleşen kampımızda gençlerimizin motivasyonunun arttığını gözlemledik. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve velilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:06 Kaynak: AA

Samsun, Türkiye, Güncel
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