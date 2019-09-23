Son Dakika Haberleri: Samsunlu öğrencilerden Diyarbakır annelerine destek
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Samsunlu öğrencilerden Diyarbakır annelerine destek

1 saat önce

Samsunlu öğrenciler, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine düzenledikleri gösteriyle destek verdi.

Samsunlu öğrencilerden Diyarbakır annelerine destek, System.String[]

Samsunlu öğrenciler, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine düzenledikleri gösteriyle destek verdi.

Bafra Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde düzenledikleri gösteri ile çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek verdi.

Programda 11. sınıf öğrencileri Diyarbakırlı anneleri ve oturma eylemlerini temsilen canlandırdı. Gösterinin ardından öğrenciler okulun girişinde bir dakikalık oturma eylemi yaptı.

Bafra Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yıldıray Baş, öğrencilerinden gelen talep üzerine annelere destek vermek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının annelere destek vermek olduğunu ifade eden Baş, "Bir annenin direnişiyle başlayan oturma eylemi uzun bir süredir devam ediyor. Öğrencilerimizden gelen talep üzerine öğretmenlerimizle birlikte bunu değerlendirdik ve her Cuma İstiklal Marşı'ndan önce bir dakikalık oturma eylemiyle Diyarbakır'da ki annelere, terörün bitmesi için başlattıkları eyleme destek veriyoruz. Bu eyleme destek verdikleri içinde öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:00 Kaynak: AA
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