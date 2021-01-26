Türkiye Oryantiring Federasyonunca Ilgaz Dağı Doruk mevkisinde düzenlenen şampiyonada beden eğitimi öğretmeni kardeşler Basri ve Müjdat Gökmen, şampiyon oldu.

Samsunlu öğretmen kardeşlerden oluşan takım, Çankırı 'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Son Dakika › Güncel › Samsunlu öğretmen kardeşler Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika

"Şu an daha fazlasını yapmıyorum" diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor