Samsunlu şair ve yazarların kitaplarının bulunduğu şehir kitaplığı okuyucularını bekliyor - Son Dakika

Samsunlu yazar ve şairlerin kitapları ile Samsun konulu kitaplar, şehir kitaplığında okuyucularını bekliyor.

Gazi İl Halk Kütüphanesinde Samsunlu şair ve yazarların kitaplarının yanı sıra Samsun konulu kitaplar da yer alıyor.

Samsun Yazarlar Derneği, şehir kitaplığına Samsunlu yazar ve şairlere ait 300'ün üzerindeki kitabı bağışlayarak kitapseverlerin hizmetine sundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, şehrin hafızasını oluşturmak, şehre ruh ve kimlik kazandırmada Samsunlu yazar ve şairlerin büyük rol oynadığını söyledi.

Mevcut bir şehir kitaplığı olduğunu ama bağışlarla kütüphanenin koleksiyonun genişlediğini belirten İpekdal, "Kıymetli bir hazineyi Samsun halkıyla buluşturduklarından dolayı Samsun Yazarlar Derneğine teşekkür ediyorum. Samsun'da bu kadar şair ve yazarın olduğunu, bu kitapları bir arada görmeden tahmin etmek biraz zor." dedi.

Hizmete bir yıl önce açılan kütüphanede de hem konusu Samsun olan kitaplarla hem de Samsunlu yazar ve şairlerin kitaplarının bulunduğu bir bölüm bulunduğunu anlatan İpekdal, bundan sonra akademisyenlerin de bilim dünyasına kazandırdıkları kitapları insanların istifadesine sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bütün kütüphaneleri yaşayan bir kültür merkezine dönüştürmede kararlı olduklarını vurgulayan İpekdal, şunları kaydetti:

"Kütüphanemizde bundan sonra imza günleri düzenleyeceğiz. Samsunlu vatandaşlarımızı kütüphanemizde bulunan şehir kitaplığı bölümünü ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu yazarlar, şairler Samsun'da yazıyor, üretiyorlar ama kendi kalemlerimize sahip çıkmazsak bu marifet, iltifat görmemiş olur. Samsunlu hemşehrilerimizi Samsunlu yazar ve şairlerimizin eserlerini okumaya davet ediyoruz."

Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven de kitapların Samsun'un kültürel anlamda ne kadar zengin olduğunun göstergesi olduğunun altını çizerek, "Samsun'un tarihi, kültürü ve folklorunu yaşatacak olan bu kitaplardır. Samsun halkını kütüphanemize davet ediyoruz." dedi.

İpekdal, bağışlarından dolayı Seven'e plaket verdi.