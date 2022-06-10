Sanayi esnafı 53 yaşında lise diplomasına kavuştu - Son Dakika
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Sanayi esnafı 53 yaşında lise diplomasına kavuştu

10.06.2022 16:23

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim merkezlerinden ustalık belgesi alan ancak diploma programına dahil olmayan 53 yaşındaki sanayi esnafı Hüseyin Uygun, verilen eğitimin ardından meslek lisesi diplomasının sahibi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim merkezlerinden ustalık belgesi alan ancak diploma programına dahil olmayan 53 yaşındaki sanayi esnafı Hüseyin Uygun, verilen eğitimin ardından meslek lisesi diplomasının sahibi oldu.

Samsun'da ustalık belgesi olan 119 kişiye, İlkadım Halk Merkezindeki bir yıllık hızlandırılmış eğitimin ardından meslek lisesi diploması verildi.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan 53 yaşındaki Hüseyin Uygun ile usta öğretici belgesi bulunan 55 yaşındaki Münire Soydemirci de diploma sevinci yaşadı.

Uygun, yıllardır lise diploması almak için uğraş verdiğini anlatarak, "Bu yaşta bize lise diploması almamızı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce defalarca diploma almak için uğraştım ancak sıkıntılar oldu. Bu sefer bize fırsat verildi ve diploma sahibi oldum." dedi.

Soydemirci ise el sanatları usta öğretici olduğunu belirterek, "Diploma almak isteğim vardı ama fırsat olmamıştı. Kimse, 'Yapamam' demesin. Ben bu yaşta diploma alma şansı yakaladım. 'Başaramazsın' denilen sözlere kimse kulak asmasın. Fırsat elinize geçiriyorsa mutlaka değerlendirin ve diplomanızı alın, çünkü istemek yeterli. Çok güzel, onur verici duygu. Çevremdekilere cübbeli ve kepli fotoğrafımı atarak hava attım." ifadelerini kullandı.

İlkadım Halk Merkezi Müdürü Mustafa Şahin de lise diploması alanlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 119 kişi, keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Sanayi esnafı 53 yaşında lise diplomasına kavuştu
Sanayi esnafı 53 yaşında lise diplomasına kavuştu
Sanayi esnafı 53 yaşında lise diplomasına kavuştu
Sanayi esnafı 53 yaşında lise diplomasına kavuştu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi esnafı 53 yaşında lise diplomasına kavuştu - Son Dakika

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