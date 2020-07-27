Samsunlu şehidin ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı'nın acı haberi, Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı.

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs, Mut- Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 4 asker şehit oldu. Şehitlerden birinin Samsunlu Er Caner Mayendağı (25) olduğu ortaya çıktı. Şehidin acı haberi memleketi Samsun'daki ailesine verildi.

Caner Mayendağı'nın şehit olduğu haberini, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi. Şehit haberini alan anne Güngör Göksert, baba Levent Mayendağı ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evin önünde ambulans hazır beklerken aile yakınları taziye için eve akın etti.

25 yaşındaki şehidin bekar olduğu öğrenildi. - SAMSUN