Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda

23.04.2022 14:18

- Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

- Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda

SAMSUN - Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon şehit oldu. 24 yaşındaki şehidin naaşı ilk olarak askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da Samsun'un Havza ilçesi Kamlık Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin anne, baba ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba ocağında helalliğin alınmasının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için cenaze törenine geçildi. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası Şehit Kubilay Çon'un naaşı Kamlık Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Kubilay Çon'un cenaze namazına Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda
Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda
Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda
Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda
Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda
Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda
Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda
Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda
Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Şehit piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi Son dakika gündem: Şehit piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi Şehit piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, son yolculuğuna uğurlandı Şehit piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, son yolculuğuna uğurlandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda - Son Dakika


Son Dakika
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
14:26 Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi
14:11 Rekabet Kurumu, zincir marketlere tarım ürünü sınırlaması istedi
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:53 Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:26 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da çocuklara top fırlattığı anlar gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 14:41:29. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunlu şehit Kubilay Çon'a veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement