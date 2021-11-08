Samsunlu sporculardan 11. Dünya Shotokan Şampiyonası'nda başarı - Son Dakika

Dünya Shotokan Federasyonunca organize edilen 11. Dünya Shotokan Şampiyonası'na Samsun'dan katılan kadın ve erkek kata takımı dünya üçüncüsü oldu.

İstanbul'daki bir otelde 5-7 Kasım tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, 28 ülkeden 1900 karete sporcusu mücadele etti.

Samsun'dan katılan sporculardan kadınlarda Yağmur Hatipoğlu, Zeynep Beren Sayılır ve Zehra Erciyes ile erkeklerde Kerem Yiğit Ünlü, Görkem Erciyes, Emir Arda'dan oluşan kata takımı dünya üçüncüsü oldu.

Bireysel mücadelelerde ise 52 kilo kumitede Zeynep Beren Sayılır ve 42 kiloda Zehra Erciyes dünya ikinciliği, 40 kilo kumtide Görkem Erciyes, 40 kiloda Eymen İren, 25 kiloda Arda İren ve Hatice Serra Sayılır, dünya üçüncülüğünü elde etti.

Karate İl Temsilci Erol Kutlu, yaptığı açıklamada, sporcuların üstün başarı elde ettiğini belirterek destek olan herkese teşekkür etti.