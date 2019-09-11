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Samsunlu tekvandocunun hedefi Avrupa şampiyonluğu

55 dakika önce

Ankara'da yapılan Yıldızlar Tekvando Milli Takım Seçme Müsabakalarında 49 kiloda Türkiye birincisi olan 14 yaşındaki Samsunlu sporcu Alihan Kuru, Türkiye şampiyonu oldu.

Samsunlu tekvandocunun hedefi Avrupa şampiyonluğu, System.String[]

Ankara'da yapılan Yıldızlar Tekvando Milli Takım Seçme Müsabakalarında 49 kiloda Türkiye birincisi olan 14 yaşındaki Samsunlu sporcu Alihan Kuru, Türkiye şampiyonu oldu.


Yıldızlar Avrupa Milli Takım Seçme Müsabakalarına Türkiye'nin çeşitli yörelerinden sıkletinde en iyileri olan 63 sporcunun katıldığı, nefes kesen mücadeleler sonunda 19 Mayıs lisesi 1. sınıf öğrencisi Alihan Kuru, 6 maçını da farklı sayı skorları ile kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. 01-03 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Marine D'Or kentinde yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'na milli takım adına katılmaya hak kazanan Alihan Kuru'nun hedefi Avrupa şampiyonu olmak.


Antrenörü Engin Keskin, "Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edeceğimiz için çok mutluyuz. İnşallah İspanya'dan da Avrupa şampiyonu olarak döneceğiz" dedi. - SAMSUN

Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:24 Kaynak: İHA
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