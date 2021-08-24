Samsunlular 5 bin 555 ünite kan bağışı için kolları sıvadı - Son Dakika

Samsunlular 5 bin 555 ünite kan bağışı için kolları sıvadı

Orta Karadeniz'deki 13 bin ünite kan açığını kapatmak için hedef 5555 kan bağışı

SAMSUN - "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası Atakum Kaymakamlığı önünde bağışlanan ilk kanlar ile başladı.

Samsun Valiliği'nin öncülüğünde "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında Atakum Kaymakamlığı önünde program düzenlendi. Kaymakamlık önündeki alana yerleştirilen mobil kan alma aracına gelen vatandaşlar, gerekli formları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.

Öztürk: "Kan bağışı birçok insanın kurtulmasına vesile oluyor"

Kan bağışının çok önemli bir sorumluluk olduğunun alını çizen Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, "Bugün çok kutsal bir amaç için toplandık. Vereceğimiz 1 ünite kan yeri gelecek tüm insanlığın kurtulmasına vesile olacaktır. Kan bağışı birçok insanın kurtulmasına vesile oluyor. Onun için kan verme olayını önemsiyoruz. Kızılay, kaymakamlıklar, belediyelerimiz ve tüm kamu kurumları ile organize bir şekilde bu kampanyayı başlattık. 23 Ağustos'ta başlayan bu kampanya 15 Ekim'e kadar sürecek. Kan verme durumu 15 Ekim'de de bitmeyecek. Kızılay, belli yerlerde bu faaliyetine devam etmektedir. Biz de valilik olarak bunda önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kurum ve kuruluşlarımız ile Kızılay'ın bu önemli çabasını destekliyoruz. Tüm Samsunlu vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Kan bağışlayacak herkese Samsun Valiliği adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldırım: "Hedef 5555 ünite kan bağışı"

Hedeflenen kan bağışının üstüne çıkmak istediklerini ifade eden Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Sağlık kuruluşlarında tedavi gören insanlarımızın tedavi süreçlerinde kan bileşenlerine ihtiyaç oluyor ve bunun karşılanmasının yegane yolu kan bağışlayacak, bağışçılardır. Bu anlamda Samsun Valiliği'nin himayesinde 23 Ağustos-15 Ekim tarihleri arasında ilçe kaymakamlıkları ile yaptığımız işbirliği ile Samsun'da hedef 5555 ünite kan bağışı toplamak olan 'Samsun Kan Bağışlıyor' çalışmamızın Atakum ayağını gerçekleştiriyoruz. Atakum'da 1 Eylül'e kadar belirlenmiş noktalarda kan bağışı faaliyeti gerçekleştireceğiz. Bu çalışmada emeği bulunanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm vatandaşları uygun vakitte kan bağışına bulunmaya davet ediyoruz. Hedefimiz olan 5555 ünite kan bağışı asgari rakam. İnşallah bu rakamın çok daha üstünde bağış alırız" diye konuştu.

Ayrıca kampanyanın açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, kan bağışının sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, herkesi kan bağışlamaya davet etti. Programda Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut da hazır bulundu.

13 bin ünite kan açığı

Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ihtiyaçlarının sorunsuz karşılanması için bölgede yıllık 130 bin ünite kan bağışı yapılması gerekiyor. Ancak bölgede Türk Kızılay'ına yıllık 117 bin ünite kan bağışı yapılıyor. 13 bin ünite kan açığının kapatılması için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bu kapsamda "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" isimli kampanya başlatıldı.