Samsunlular güne kar yağışı ile uyandı - Son Dakika

Samsunlular güne kar yağışı ile uyandı

18.01.2021 11:24

Samsunlular güne kar yağışı ile uyandı Şehir merkezine mevsimin ve yılın ilk karı düştü Samsun'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Samsunlular güne kar yağışı ile uyandı

Şehir merkezine mevsimin ve yılın ilk karı düştü

SAMSUN - Samsun'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Samsunlular haftanın ilk gününe kar yağışı ile uyandı. Şehir merkezine hem mevsimin hem de 2021'in ilk karı düştü. Kar yağışıyla birlikte şehri çevreleyen dağlar ve kırsal mahalleler beyaz örtüyle kaplandı. Aralıklarla yağan kar, şehirde sevinçle karşılandı.

Kar yağışından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Beklediğimiz kar geldi çok şükür. Üşüyoruz ama kışın olması gereken şeyleri yaşamamız gerekiyor. Kar görünce sevindik, tabii ki çok güzel oldu. İnşallah daha çok yağar, kuraklık yaşamayız" dedi.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte şehirde gece sıcaklık sıfırın altında 3 dereceye düştü. Gündüz sıcaklık ise 3 derece olarak kaydedildi.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve baraj doluluk oranlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Samsunlular güne kar yağışı ile uyandı
Samsunlular güne kar yağışı ile uyandı
Samsunlular güne kar yağışı ile uyandı
Samsunlular güne kar yağışı ile uyandı

Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsunlular güne kar yağışı ile uyandı - Son Dakika


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