- Samsunlulardan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

- Samsunlulardan Azerbaycan'a destek

11.10.2020 16:22

- Samsunlulardan Azerbaycan'a destek İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu, Azerbaycan'a destek programı düzenledi.

- Samsunlulardan Azerbaycan'a destek

İSTANBUL - İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu, Azerbaycan'a destek programı düzenledi. Programda konulan başkan Erol Türkoğlu, "Kardeş Azerbaycan'ının haklı mücadelesinde en ön saflarda yer alacağımızı buradan tüm dünya kamuoyuna ilan ederim" dedi.

İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu (İSDEF), Ermenistan'ın Karabağ'daki işgalini sonlandırmak için harekete geçen Azerbaycan'a destek programı düzenledi. Esenyurt'taki Samsunlular Kültür Evi'nde düzenlenen programa İSDEF Genel Başkanı Erol Türkoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. 'İki devlet bir millet Azerbaycan' sloganı ile düzenlenen ve saygı duruşu ile başlayan programda İstiklal Marşı ve Azerbaycan'ın milli marşı okundu. Azerbaycan'da görevli askerler için dua okunan programda, kurban kesildi.

"Canımızı yakan olaylar gerçekleşti"

Programda konuşan İSDEF Genel Başkanı Erol Türkoğlu, "Cephedeki askerlerden kan akmasın diye biz kurbanımızı kestik. Gerçekleştirilen saldırılar sonucu Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının yüzde 20'lik kısmına tekabül eden Dağlık Karabağ bölgesindeki yedi yerleşim yeri birimini işgal sonucu bir milyondan fazla Azerbaycan Türk'ü vatanlarından uzaklaştırılmış, 22 binden fazla şehit verilmiştir. Bugüne kadar 4 bin kişinin akıbetinin belli olmadığı, üzücü ve bir o kadar da canımızı yakan olaylar gerçekleşti" dedi.

"Azerbaycan kendi öz topraklarını savunmaktadır"

Sözlerinin devamında başkan Türkoğlu, "Yapılan bu saldırıları şiddet ve nefretle kınıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye'yi iki devlet olmasına karşın tek millet olarak dünya üzerinde mücadelesini sürdürmektedir ve sürdürecektir. Birleşmiş Milletler tarafından da Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğu vurgulanmış ve karara bağlanmışken, bu karar doğrultusunda Azerbaycan kendi öz topraklarını savunmaktadır. Hocalı'da hak hukuk, kadın, çocuk, yaşlı gözetmeden binlerce masum insan katledilirken sesleri çıkmayanlar bugün ses sahibi olduklarını iddia ederek ahkam kesmektedirler" ifadelerini kullandı.

"Karabağ Azerbaycan'ındır"

Kendisine ait toprakları savunmak için bugün Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmiş, Karabağ sorununu 30 yıl sonra da olsa çözmek için yola çıkmıştır. Hiçbir güç ve kuvvet, onları bu yoldan çeviremeyecektir. Karabağ Azerbaycan'ındır. Her zaman kardeşlerimizin yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, hem masada hem de siyasi olarak yanlarında olmaya devam edecektir. Bayrak konusunda her zaman hassas olan Samsunlular olarak nasıl ki, 1919'da Gazi Mustafa Kemal'in yanında, en ön safta kurtuluş mücadelesi yerimizi almışsak bugün de kardeş Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde en ön saflarda yer alacağımızı buradan tüm dünya kamuoyuna ilan ederim" şeklinde konuştu.

- Samsunlulardan Azerbaycan'a destek
- Samsunlulardan Azerbaycan'a destek
- Samsunlulardan Azerbaycan'a destek
- Samsunlulardan Azerbaycan'a destek

Azerbaycan, İstanbul, Karabağ, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Samsunlulardan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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