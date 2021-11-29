SAMSUNLULARIN KASIM SONU 'SICAK HAVA' TEDİRGİNLİĞİ - Son Dakika

SAMSUN'da kasım ayının son günlerinde sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Bazıları deniz havası alıp spor yaparken, bazıları da çocuklarıyla parkta oyunlar oynadı. Bu mevsimde yağmur ve kar olması gerektiğini belirten kent halkından bazıları da 26 dereceyi bulan sıcaklığın kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, Samsun kent merkezinde yazdan kalma gün yaşandı. Kasım ayının son günü olmasına rağmen 26 dereceyi bulan sıcak havayı fırsat bilenler, Atakum sahilinde yoğunluk oluşturdu. Yazdan kalma havanın tadını çıkaran vatandaşlar, sahilde deniz havası aldı, spor yapıp, çocuklarıyla parkta oyunlar oynadı.

'BU HAVALARIN SONU İYİ OLMAYACAK'

Sıcak havanın mevsime göre normal olmadığını dile getiren Mehtap Özlü, Bu havaların belki tadını çıkarıyoruz, dışarı çıkıp geziyoruz ama bu havaların sonu hiç iyi olmayacak. Küresel ısınmanın etkileri bunlar. Montsuz gezebiliyorum, bazı insanlar denize bile giriyorlar. Zaman zaman görüyorum. Sonumuz hayır olur inşallah diye konuştu.

'NORMALDE KAR OLMASI LAZIM'

Kasım ayında havaların daha soğuk olması gerektiğine dikkat çeken Gülay Çetin, Kasım ayının sonu geldi ama hala hava sıcak. Bu havaların böyle gitmesi hiç iyi değil. Bu aylarda normalde kar olması lazımdı ama biz sahilde oturuyoruz. Ekinler ekildi, toprağın suya doyması lazım. İnşallah hava iyi olur, mevsimleri mevsim gibi yaşarız dedi.

Havaların kendisini tedirgin ettiğini belirten Saliha Kılıç ise, Dışarıya çıkıyoruz belki ama havaların böyle olması aslında çok kötü. Küresel ısınmayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu mevsimde yağmur olmalı ve kar yağmalıydı. Bizim çocukluğumuzda bu aylarda dizimize kadar kar olurdu. Şimdi aralık ayına geliyoruz ama havalar sıcak. Susuzluk da kapımızda. Ne yapacağımız bilemiyoruz, endişeliyiz diye konuştu.