Samsunlunun su borcuna 'korona virüsü' ertelemesi - Son Dakika
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Samsunlunun su borcuna 'korona virüsü' ertelemesi

6 saat önce

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), korona virüsü ile mücadele kapsamında su borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerinin borçlarını erteledi.

Samsunlunun su borcuna 'korona virüsü' ertelemesi, System.String[]

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), korona virüsü ile mücadele kapsamında su borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerinin borçlarını erteledi.


SASKİ tarafından yapılan açıklamada, "Tek yürek olarak devletimizin korona virüsü ile mücadele kapsamında almış olduğu tedbirleri sekteye uğratmamak ve destek olmak amacıyla SASKİ olarak şehrimizde su borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerimizin su kesintilerinin ve borçlarının Ramazan Bayramı sonuna kadar ertelenmesi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in talimatıyla gerçekleştirilmiş olup, borcundan dolayı suyu kesik olan konut abonelerimizin de dün itibarıyla mühürlü olan sayaçları açılmış ve su akışları sağlanmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
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