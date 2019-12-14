Samsunspor-1922 Konyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Samsunspor-1922 Konyaspor maçının ardından

6 saat önce

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-0 kazandıkları 1922 Konyaspor maçının ardından, "Bugünkü oyun bizi hiç tatmin etmediği gibi yeterli de değil. Bu oyunla ligin geri kalan kısmını yani ikinci yarıyı devam ettirme şansımız yok" dedi.

Samsunspor-1922 Konyaspor maçının ardından, System.String[]

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-0 kazandıkları 1922 Konyaspor maçının ardından, "Bugünkü oyun bizi hiç tatmin etmediği gibi yeterli de değil. Bu oyunla ligin geri kalan kısmını yani ikinci yarıyı devam ettirme şansımız yok" dedi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta müsabakasında oynanan Samsunspor - 1922 Konyaspor mücadelesinin ardından her iki takımın teknik direktörü de karşılaşmayı değerlendirdi. Ertuğrul Sağlam, kazanmalarına rağmen oynanan futboldan memnun olmadığını açıkladı.


"Bu oyunla ligin geri kalan kısmını yani 2. yarıyı devam ettirme şansımız yok"


2-0 kazanmalarına rağmen oyundan memnun olmadığını dile getiren Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Bir sonraki lig maçına 1 ay var. Bu 1 aylık dönemde umutları yukarıya çıkartacağımız, beklentiyi yükselteceğimiz bir karşılaşma oynamak istedik. Samimi olarak söylemek istiyorum ki çok da iyi oynamadık. Son Sarıyer maçında iyi oynamıştık. Bugün oyunun çok kısa dönemlerinde oyunun güzelliklerini yansıtabildik. Bizi mutlu eden şeyler ise; maçı kazandın ve rakibimiz de puan kaybetti. Böylece aradaki mesafesi 1 maça indirdik. Göreve geldiğimizde 6 puan fark vardı şimdi ise 2 puan fark var. Önümüzdeki devre arasını çok iyi değerlendirip, ikinci yarı şampiyonluk için mücadelemizi daha farklı bir şekilde vermek zorundayız. Çünkü bu günkü oyun bizi hiç tatmin etmediği gibi yeterli de değil. Bu oyunla ligin geri kalan kısmını yani ikinci yarıyı devam ettirme şansımız yok. Bu yüzden gerekli tedbirlerimizi alacağız. Daha takımı için oynayan, takım oyunu oynayan, hep beraber hareket eden, birbirine yardım eden, fedakarlık yapan, bu formanın ve armanın ağırlığını hissedebilecek oyuncuları da inşallah kadromuza katıp, ikinci yarı daha iyi oynayan, rakiplerine daha fazla üstünlük sağlayan, bol pozisyon üreten ve daha rahat kazanan bir Samsunspor oluşturmak isteyeceğiz" diye konuştu.


Koçhan: "Bulunduğumuz konumdan çıkmak için uğraşacağız"


Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen 1922 Konyaspor Antrenörü Mustafa Koçhan ise, "İlk 15 dakikayı iyi oynadık. Bu sezonki en büyük zaaflarımızdan biri olan 'çıkarken top kaptırma' alışkanlığımızı yine yaptık ve gol yedik. Yediğimiz golden sonra biraz daha öne doğru çıkmaya başladık ama 2. golü yeyince oyundan düştük. Kaliteli ayaklar ortaya çıktı. Yediğimiz ikinci golden sonra Samsuspor galibiyeti tescilledi. Bulunduğumuz konumdan çıkmak için uğraşacağız. Samsunspor'a da amacına ulaşabilmesi için başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:38 Kaynak: İHA
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