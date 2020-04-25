Samsunspor 4 Mayısta antrenmanlara başlayacak

Kırmızı beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız COVID-19 salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Nuri Asan Tesislerimizde yeniden başlayacaktır.

Kırmızı beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız COVID-19 salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Nuri Asan Tesislerimizde yeniden başlayacaktır. 4 Mayısta tesislerimizde hazır bulunacak oyuncu, teknik ekip ve personelimize gerekli testler yapılacak olup, test sonuçlarının ardından oyuncular gruplar halinde, sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve tüm önlemler alınmak kaydıyla idmanlara başlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.





Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi

Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim

Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı

Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak

Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum

AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş

Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor

HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi

Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de

Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı

John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim

Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti

Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi

Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı