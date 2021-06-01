Samsunspor: 70-81

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 2020-2021 sezonunda play-off yarı final üçüncü maçları heyecanı yaşanıyor.

Bugün oynanan mücadelede Mamak Belediyesi ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Samsunspor deplasmanda rakibini 81-70 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.Diğer yarı final eşleşmesinde ise Semt 77 Yalovaspor ile Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol karşılaşacak. 1-1'lik eşitliğin bulunduğu seride yarın oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.