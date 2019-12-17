Samsunspor'a alt yapıdan takviye - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunspor'a alt yapıdan takviye - Son Dakika Spor

Samsunspor'a alt yapıdan takviye

7 saat önce

Samsunspor'un alt yapı takımlarında başarılı performans sergileyen genç stoper Necmican Cebeci, kendisini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı.

Samsunspor'a alt yapıdan takviye, System.String[]

Samsunspor'un alt yapı takımlarında başarılı performans sergileyen genç stoper Necmican Cebeci, kendisini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı.


Nuri Asan Tesislerine Genel Menajer Mustafa Aztopal'ın da yer aldığı törende profesyonel sözleşmeye imza atan 17 yaşındaki Necmican Cebeci, kamp programının başlamasıyla birlikte A takımla çalışmalara başlayacak.


İmza töreni sonrası konuşan Mustafa Aztopal, "Uzun yıllardır alt yapımızda futbol oynayan ve yetişen bir kardeşimizin profesyonel sözleşmeye imza atmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Necmican, diğer arkadaşlarına güzel bir örnek teşkil edecek. İnanıyoruz ki yıllar itibarıyla alt yapımızdan A takımımıza katacağımız oyuncuların sayısı artacaktır. Necmican kardeşimize ve kulübümüze bu imzanın tekrar hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.


Necmican Cebeci ise, "En değerli hayalim olan A takıma yükseldim. Buraya gelmemde emeği olan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'de tek olan Atatürklü armayı terletip Samsunspor'u layık olduğu yerlere takımdaki ağabeylerimle birlikte taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Samsunspor, Nuri Asan, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor!
İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! Mircea Lucescu, Santos yolunda! Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu!

Son Dakika Haberleri
19:36 Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
19:25 Cengiz Ünder, Roma'dan Sevilla'ya mı geçiyor? | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
19:21 Zonguldaklı judocular Azerbeycan'da kampa giriyor - Son Dakika Spor
19:20 Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 4 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
19:15 Gençlik Oyunları'nda çifte heyecan - Son Dakika Spor
19:09 Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor! - Son Dakika Spor
17:57 İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:43:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunspor'a alt yapıdan takviye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]