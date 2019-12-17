Samsunspor'a alt yapıdan takviye

Nuri Asan Tesislerine Genel Menajer Mustafa Aztopal'ın da yer aldığı törende profesyonel sözleşmeye imza atan 17 yaşındaki Necmican Cebeci, kamp programının başlamasıyla birlikte A takımla çalışmalara başlayacak.



İmza töreni sonrası konuşan Mustafa Aztopal, "Uzun yıllardır alt yapımızda futbol oynayan ve yetişen bir kardeşimizin profesyonel sözleşmeye imza atmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Necmican, diğer arkadaşlarına güzel bir örnek teşkil edecek. İnanıyoruz ki yıllar itibarıyla alt yapımızdan A takımımıza katacağımız oyuncuların sayısı artacaktır. Necmican kardeşimize ve kulübümüze bu imzanın tekrar hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.



Necmican Cebeci ise, "En değerli hayalim olan A takıma yükseldim. Buraya gelmemde emeği olan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'de tek olan Atatürklü armayı terletip Samsunspor'u layık olduğu yerlere takımdaki ağabeylerimle birlikte taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.



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