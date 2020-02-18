Samsunspor'a alt yapıdan taze kan - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunspor'a alt yapıdan taze kan - Son Dakika Spor

Samsunspor'a alt yapıdan taze kan

7 saat önce

Samsunspor alt yapı takımlarında başarılı sezonlar geçiren genç oyuncular Batuhan Kazancı ve Yaşar Miralp Arslantürk kendilerini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı.

Samsunspor'a alt yapıdan taze kan, System.String[]

Samsunspor alt yapı takımlarında başarılı sezonlar geçiren genç oyuncular Batuhan Kazancı ve Yaşar Miralp Arslantürk kendilerini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı.


Nuri Asan Tesislerinde Genel Menajer Mustafa Aztopal'ın da yer aldığı törende 17 yaşındaki defans oyuncusu Batuhan Kazancı ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yaşar Miralp Arslantürk, Samsunspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


İmza töreni öncesi konuşan Mustafa Aztopal, "2 tane kardeşimiz bugün profesyonel sözleşmeye imza atıyor. Ben onlar adına çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar profesyonel futbolda yer alırlar ve Samsunspor'a uzun yıllar hizmet ederler. Allah yollarını açık etsin" dedi.


Sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirten Yaşar Miralp Arslantürk, "Hayırlısıyla doğup büyüdüğüm şehrin takımı Samsunspor ile ilk profesyonel sözleşmemi imzalamış bulunmaktayım. İnşallah uzun yıllar Samsunsporumuza hizmet ederim. Benim buralara gelmemde emeği olan başta aileme, alt yapı hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Genç oyunculara önem veren Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam hocamızı da mahcup etmemek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.


3 yıllık sözleşme imzalayan Batuhan Kazancı ise şunları söyledi:


"Alt yapıda oynayan her kardeşim gibi benim de hedefim kulübümüzde profesyonel olmaktı. Bu sürece kadar gelmemde katkısı olan aileme, altyapıdaki tüm hocalarıma, bana bu fırsatı tanıyan başta Ertuğrul Sağlam hocamıza ve teknik ekibine ne kadar teşekkür etsem azdır. Uzun yıllar Atatürklü formaya hizmet edip bu şehre layık olmaya çalışacağım." - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:46 Kaynak: İHA
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