Samsunspor'a havalimanında coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunspor'a havalimanında coşkulu karşılama - Son Dakika Spor

Samsunspor'a havalimanında coşkulu karşılama

7 saat önce

TFF 2'nci Lig'de dün deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek rakibiyle puan farkını 5'e çıkartan Yılport Samsunspor, Samsun'a döndü.

Samsunspor'a havalimanında coşkulu karşılama, System.String[]

TFF 2'nci Lig'de dün deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek rakibiyle puan farkını 5'e çıkartan Yılport Samsunspor, Samsun'a döndü. 16.10'da Samsun'a gelen kırmızı beyazlıları Samsun Çarşamba Havalimanı'nda taraftarlar meşalelerle karşıladı.

Havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar, Samsunspor kafilesinin takım otobüsüne bindiği sırada meşale yaktı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar 'Alemin kralı geliyor', 'Hani o kırmızıyla beyaz çubuklu forma' tezahüratında bulundu. Ardından taraftarlar havalimanından ayrılan takım otobüsüne Nuri Asan Tesisleri'ne kadar korna sesleriyle eşlik etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:34 Kaynak: DHA
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