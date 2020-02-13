Samsunspor'a meşaleli uğurlama - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunspor'a meşaleli uğurlama - Son Dakika Spor

Samsunspor'a meşaleli uğurlama

6 saat önce

Deplasmanda yapacağı Manisa Futbol Kulübü maçı için yola çıkan lider Samsunspor kafilesini taraftarlar meşalelerle uğurladı.

Samsunspor'a meşaleli uğurlama, System.String[]

Deplasmanda yapacağı Manisa Futbol Kulübü maçı için yola çıkan lider Samsunspor kafilesini taraftarlar meşalelerle uğurladı.


Kırmızı-beyazlı takım 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Manisa Futbol Kulübü maçı için Nuri Asan Tesislerinden hareket etti. Kulüp personelleri ile 1965 Üniversiteli Samsunsporlular Derneği (ÜNİ-SAM) üyeleri ellerinde meşalelerle takımı uğurladı. Hava yoluyla önce İzmir'e uçan Samsunspor kafilesi, oradan da kara yoluyla Manisa'ya geçti.


19 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: Nurullah Aslan, Ahmet Altın, Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Veli Çetin, Recep Burak Yılmaz, Caner Arıcı, Gökhan Meral, Ferhat Çulcuoğlu, Burak Çalık, Gökhan Alsan, İbrahim Halil Çolak, İlyas Kubilay Yavuz, Guido Koçer, Erkam Reşmen, Atabey Çiçek, Bahattin Köse, Ahmethan Köse, Muhsin Yıldırım ve Yalçın Kılınç. - SAMSUN

Samsunspor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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