Samsunspor'a Süper Lig'den bir takviye daha - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunspor'a Süper Lig'den bir takviye daha - Son Dakika Spor

Samsunspor'a Süper Lig'den bir takviye daha

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, kadrosunu Denizlispor'un deneyimli futbolcusu Burak Çalık ile güçlendirdi.

Samsunspor'a Süper Lig'den bir takviye daha, System.String[]

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, kadrosunu Denizlispor'un deneyimli futbolcusu Burak Çalık ile güçlendirdi. Tecrübeli futbolcu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.


Bu sezon Türkiye liglerindeki istatistikleri alt üst eden ve kendi liginde lider olan Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Tüm profesyonel Türkiye liglerinin en az gol yiyen ve en fazla averaja sahip olan takımı Samsunspor, Süper Lig'de boy gösteren Denizlispor'dan Burak Çalık ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Yeni transfer Burak Çalık, yarın Samsun'a gelerek sözleşme imzalayacak.


31 yaşındaki Burak Çalık, geçen sezon 33 karşılaşmada 10 gol kaydederken, bu sezonun ilk yarısında ise 7 karşılaşmada forma giyip, 2 gol 1 de asist üretti. Burak Çalık 2011-2012 sezonunda da Samsunspor'a transfer olmuş, sadece 2 maçta görev almıştı. 1 sezon Adanaspor'a kiralandıktan sonra geri dönen Burak Çalık, 2012-2013 sezonunda da 2 karşılaşmada Samsunspor forması giymişti. Tecrübeli futbolcu hem kanatta hem de forvette görev alabiliyor. - SAMSUN

Denizlispor, Burak Çalık, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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