Samsunspor'a Yeni Transfer
54 dakika önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, Zonguldak Kömürspor'dan 25 yaşındaki Onur Eriş'i transfer etti.
TFF
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor
, Zonguldak
Kömürspor'dan 25 yaşındaki Onur Eriş
'i transfer etti. Nuri Asan
Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Onur Eriş, 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Törende konuşan genç futbolcu Onur Eriş, Yılport Samsunspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Yılport Samsunspor'un yerinin Süper Lig olduğunu belirten Onur Eriş, "Bu yıl öncelikli hedefimiz TFF 1. Lig sonrasında Süper Lig'i hedefliyoruz. Takımımızın hedeflerine ulaşması için ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapacağız. Samsunspor büyük bir camia ve böyle bir camianın içinde olmaktan çok mutluyum." dedi.
Yılport Samsunspor'un basın sözcüsü Suat Çakır da yeni transferin takıma güç katacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:26 Kaynak: AA
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