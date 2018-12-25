Son Dakika Haberleri: Samsunspor'a Yeni Transfer

Samsunspor'a Yeni Transfer

54 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, Zonguldak Kömürspor'dan 25 yaşındaki Onur Eriş'i transfer etti.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, Zonguldak Kömürspor'dan 25 yaşındaki Onur Eriş'i transfer etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Onur Eriş, 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan genç futbolcu Onur Eriş, Yılport Samsunspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yılport Samsunspor'un yerinin Süper Lig olduğunu belirten Onur Eriş, "Bu yıl öncelikli hedefimiz TFF 1. Lig sonrasında Süper Lig'i hedefliyoruz. Takımımızın hedeflerine ulaşması için ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapacağız. Samsunspor büyük bir camia ve böyle bir camianın içinde olmaktan çok mutluyum." dedi.

Yılport Samsunspor'un basın sözcüsü Suat Çakır da yeni transferin takıma güç katacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:26 Kaynak: AA

Spor
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