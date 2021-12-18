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Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2021 14:41
Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa ile futbolcular Yasin Öztekin ve Portekizli oyuncu Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane), Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsun spor'un teknik direktörü Fuat Çapa ile futbolcular Yasin Öztekin ve Portekizli oyuncu Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane), Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Teknik direktör Çapa, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, haber, spor ve yaşam kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Spor" kategorisinde, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz'un kazandığı müsabaka sonrası sevincini yansıtan "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafı seçen Çapa, "yaşam" kategorisinde ise Kars'ta bir grup gönüllünün Kurban Bayramı'nda çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında aralara karışarak oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Şimşek'in oyuncak aldıktan sonra yaşadığı sevinci yansıtan "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Çapa, "Haber" kategorisinde ise Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesini yansıtan "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafı oyladı.

Samsunspor takım kaptanı Yasin Öztekin ise "Spor" kategorisinde "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Tecrübeli oyuncu, "Haber" kategorisinde "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafı tercih ederken, "Yaşam" kategorisinde ise "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafını seçti.

Samsunspor'un Portekizli oyuncusu Tomane de "Spor" kategorisinde Suriye'de hasar gören yıkık binada boks antrenörlüğü yapan Ahmet Devvare ve eğittiği gençlerin dünya şampiyonluğu hayallerini yansıtan "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Yaşam" kategorisinde çocukların Bangladeş'in güneydoğusundaki Chittagon eyaletinde yer alan Ananda Bazar Çöp alanında kullanabilecekleri ya da satılabilecek eşyaları tehlikeli ve sağlıksız şekilde aramasını yansıtan "Çöplükteki yaşam" başlıklı fotoğrafa oy veren golcü oyuncu, "Haber" kategorisinde de İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli İsmail En-Niççebir'i darbederek gözaltına almasını anlatan "Orantısız güç" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Samsunspor, AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Samsunspor, AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Samsunspor, AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Samsunspor, AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Samsunspor, AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Yasin Öztekin, Samsunspor, Fuat Çapa, Spor Toto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsunspor, AA'nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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