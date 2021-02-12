Samsunspor, Akhisarspor karşısında 3 puan peşinde - Son Dakika

Samsunspor, Akhisarspor karşısında 3 puan peşinde

12.02.2021 12:55
Samsunspor, Akhisarspor karşısında 3 puan peşinde, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yarın deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçından güzel sonuçla Samsun'a döneceklerini umut ettiğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yarın deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçından güzel sonuçla Samsun'a döneceklerini umut ettiğini söyledi.

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına, Akhisarspor maçının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şampiyonluk yolunda alınacak her puanın değerli olduğunu vurgulayan Sağlam, "Akhisar'a, bizim için önemli olan bir karşılaşmaya gidiyoruz. Dolayısıyla bundan sonra oynayacağımız 15 karşılaşmanın her birinin puanlarının çok değerli olduğu bir gerçek. Akhisarspor deplasmanında oyuncularımız sorumluluk alacak, hep birlikte hareket edecek ve sahada istediğimiz oyunu ortaya koyacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftalarda yeni transferlerinin katkısıyla oyunlarını daha da geliştirmeye başladıklarına işaret eden Sağlam, "Altay ve Bandırmaspor karşılaşmalarındaki mücadelenin, oyun kalitesinin ve ofansif olarak üretkenliğin üzerinde bir şeyler daha koyup Akhisarspor maçından güzel sonuçla Samsun'a döneceğimizi umut ediyorum." yorumunu yaptı.

Sağlam, hiçbir şampiyonluğun şubat ayında kazanılamayacağına dikkati çekerek, "Ama şubat ayında kazanılmış bütünlük, bizi mayıs ayında şampiyon yapacaktır. O yüzden taraftarlarımız bize inanmaya, güvenmeye, destek olmaya devam etsinler. İnşallah bu bütünlük içinde hepimizin hayali olan, başkanımız ve oyuncularımızla ortaya koyduğumuz şampiyonluğu kutlamayı Allah bize nasip edecek." diye konuştu.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sağlam yönetiminde futbolcular, ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın ardından golcü futbolcu Nadir Çiftçi'ye takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Antrenman sahasında gerçekleşen sürpriz kutlamada teknik heyet ve futbolcular, Nadir Çiftçi'nin 29'uncu yaşını tebrik etti.

Nadir Çiftçi doğum günü pastasını teknik direktör Sağlam'ın elinden yedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor, Akhisarspor karşısında 3 puan peşinde - Son Dakika Spor


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