Samsunspor Altay'dan Ferhat Çulcuoğlu'nu transfer etti
1 saat önce
TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, Altay'dan ön libero Ferhat Çulcuoğlu'nu renklerine kattı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:00 Kaynak: AA
TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor
, Altay
'dan ön libero Ferhat Çulcuoğlu
'nu renklerine kattı.
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Nuri Asan
Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Samsunspor'un hedefleri doğrultusunda transfer yaptığını söyledi.
Ferhat Çulcuoğlu'nun alt liglerde birçok takımda şampiyonluk yaşadığına işaret eden Aztopal, "Biz de şampiyon olacak bir kadro kuruyoruz. Böyle bir kadro içinde tecrübeli ve şampiyonluk yaşamış oyuncular takım arkadaşlarına ağabeylik yapacak ve bizi mutlu sona ulaştıracaktır." dedi.
Tecrübeli oyuncu Ferhat Çulcuoğlu ise Samsunspor'un 2. Lig'de olmasına rağmen büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğuna işaret ederek, "Samsunspor'un yeni stadyumu ve taraftarı muhteşem. Bu atmosferde bu yıl şampiyonluk yaşayacağımıza inanıyorum. Ben kendim için her maçta gol atma veya gol pası verme sözü vermiyorum ama her maçta sonuna kadar savaşacağımın sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından deneyimli oyuncu 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
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