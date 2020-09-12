Maç öncesi kulüpten açıklamada 2020-2021 sezonu takım kaptanları da açıklandı. Kaptanlık bandını taşıyacak isimler Caner Arıcı, Ercan Yazıcı , Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç ve Furkan Köse oldu. - SAMSUN

Samsunspor , TFF 1.Lig'in ilk haftasında Altay ile yapacağı maç için İzmir 'e yola çıktı.

Son Dakika › Spor › Samsunspor Altay deplasmanı için İzmir'e hareket etti - Son Dakika Spor

TT Arena'da pozisyonlar arka arkaya geliyor! İki takım da gole çok yaklaştı

Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var

Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı