Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anıt yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anıt yapılıyor

05.11.2020 15:15
Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anıt yapılıyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenlerin anısına anıt yapılıyor.

Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenlerin anısına anıt yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Millet Bahçesi'ne konulacak Samsunspor Anıtı'nın ihalesinin yapıldığını, 31 Aralık'a da kadar tamamlanacağını belirtti.

Anıtın kazada hayatını kaybeden futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla yaptırıldığına işaret eden Demir, "Türk futbolunun acı günlerinden biri olan, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma için yola çıkan kafilemizde, Havza ilçesinde geçirdiği kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış ve sakat kalmıştı. Bu talihsiz kazanın ardından tam 31 sene geçti ama acımız ilk günkü gibi taze. Kazada hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla hazırladığımız anıtta artık geri sayım başladı." ifadelerini kullandı.

Millet bahçesine yerleştirilecek anıtın 1919 santimetre uzunluğunda olacağını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Anıt projemiz ile ilgili tüm detaylar hazır. Üzerinde, kazada vefat eden futbolcularımız ve teknik direktörümüzün isimleri ile fotoğraflarının yer aldığı 3 metre çapında bir top şekli olacak. Çok güzel bir ışıklandırma yapacağız ve şehrin her yerinden görülecek. İhalesi bitirildi ve yapımına başlandı. 31 Aralık'ta anıt, millet bahçesine yerleştirilecek. Ardından peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapacağız. 20 Ocak 2021'de anma törenine kadar bitirmiş olacağız."

Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anıt yapılıyor
Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anıt yapılıyor
Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anıt yapılıyor

Millet Bahçeleri, Samsunspor, Samsun, Aralık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anıt yapılıyor - Son Dakika Spor


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