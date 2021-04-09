Samsunspor, Balıkesirspor'u yarın konuk edecek

Samsunspor, ligin ilk devresinde Balıkesirspor ile deplasmanda yaptığı maçı ise 3-1 kazanmıştı.

Ligde topladığı 54 puanla ikinci sırada yer alan Yılport Samsunspor, 28. haftada dört hafta aranın ardından deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son vermişti.

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