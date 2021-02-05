Samsunspor-Bandırmaspor maçının ardından - Son Dakika

Samsunspor-Bandırmaspor maçının ardından

05.02.2021 22:37
Samsunspor-Bandırmaspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-1 yenen Yılport Samsunspor'un yardımcı antrenörü Aziz Gökhan Geylani, "Yapmak istediklerimizi sahaya daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum.

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-1 yenen Yılport Samsunspor'un yardımcı antrenörü Aziz Gökhan Geylani, "Yapmak istediklerimizi sahaya daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum." dedi.

Geylani, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşma öncesi Samsunsporlu taraftarların meşale şovu ile kendilerini stada uğurlamasının futbolcuları mutlu ettiğini belirtti.

Taraftarların takımlarına bağlılığının bu maçın kazanılmasında ciddi bir motivasyon sağladığına işaret eden Geylani, şunları kaydetti:

"Royal Hastanesi Bandırmaspor, topladığı 27 puanın 15'ini son 6 haftada toplamıştı ve ligin en fazla ikili mücadele kazanan takımıydı. Önde baskıyla başlayalım, savunma ve orta saha bloğu arasında fazla sayıda buluşma gerçekleştirelim ve bunun devamında da merkez ve kenar ataklarıyla sonuca gidelim diye düşünmüştük. Maça iyi başlayıp, golü de bulduk. Yine önde oynamaya devam ederken, korner sonrasında oyun 1-1'e geldi. İlk yarı 2 pozisyon verdik, bizim de 2-3 pozisyonumuz vardı. Maçın ikinci yarısını gayet iyi oynadık. Yakaladığımız 5-6 pozisyon var. İki topumuz direkten döndü. Yapmak istediklerimizi sahaya daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Bunda erken top çalmamızın da etkisi var. Bu maçtan 3 puanla ayrıldık."

Aziz Gökhan Geylani, 2 hafta üst üste deplasmanda oynayacaklarını, aynı oyun stratejisiyle 2 maçı da kazanmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Sözeri: "Bu yenilgi bizi demoralize etmeyecek"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hedefi Süper Lig olan bir ekiple oynadıklarını aktardı.

Samsunspor'a oyun içinde çok pozisyon verdiklerini vurgulayan Sözeri, şöyle konuştu:

"Son 7-8 haftada vermediğimiz kadar pozisyonu bir maça sığdırdık. Bu bizim açımızdan olumsuz bir tabloydu. Rakibimiz bizden daha iyi oynadı, bunu kabul etmek lazım. Biz düşündüklerimizi tam olarak sahaya yansıtamadık. Buna rağmen girdiğimiz pozisyonlar var, bunları değerlendirebilsek buradan puan veya puanlarla ayrılabilirdik. Çok iyi oynamadığımız bir maçı kaybettik. Dolayısıyla bundan sonraki İstanbulspor maçına odaklanacağız. Bunlar bizi demoralize etmeyecek."

Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Samsunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor-Bandırmaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor Birlikte olduğu kadınları damgalayan sapkının, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı Mansur Yavaş'tan ihtiyaç sahiplerine bir müjde daha! YKS'ye girecek gençlerin sınav ücretlerini karşılanacak Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ evlendi Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı Tartıştığı yeğenini öldürüp ormana gömen amca, 1 gün sonra suçunu itiraf etti Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun
Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı         
22:21
Çaresizlik mi yoksa vicdansızlık mı? Çöpte 1 haftalık bebek bulundu Çaresizlik mi yoksa vicdansızlık mı? Çöpte 1 haftalık bebek bulundu         
21:48
Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı         
21:23
AstraZeneca aşısı, İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili oldu AstraZeneca aşısı, İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili oldu         
20:47
İş makinesine çarpan otomobilde aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı İş makinesine çarpan otomobilde aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
20:33
Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu         
19:36
Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son Dakika: Kahta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı         
17:32
AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir         
16:31
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı         
15:27
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi         
15:01
Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum         
14:26
Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı Metrobüste kadını 10 durak boyunca taciz etti, pişman olmadığı için cezasında indirim uygulanmadı         
13:46
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 22:46:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunspor-Bandırmaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei