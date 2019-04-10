Samsunspor Başkanı Uyanık: Hakem Hatalarından 8-10 Puan Kaybettik

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor'un başkanı İsmail Uyanık, sezon boyunca hakem hatalarından dolayı 8-10 puan kaybettiklerini söyledi.





TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor'un başkanı İsmail Uyanık, sezon boyunca hakem hatalarından dolayı 8-10 puan kaybettiklerini söyledi.



Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Genel Menajer Mustafa Aztopal ile birlikte hakem hatalarından dolayı basın toplantısı düzenledi. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda ilk olarak Genel Menajer Mustafa Aztopal, sezon başından bu yapan kendilerine yapılan hakem hatalarını basın mensuplarına sinevizyon ekranında gösterdi.



Mustafa Aztopal'ın sinevizyon da hakem hatalarının göstermesinin ardından açıklama yapan Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, hakemlerin sürekli kendi aleyhlerine hata yapmalarının iyi niyetli olmadığını söyledi. Uyanık, "Benim hesap vermem gereken yegane kurum, kuruluş, tüzel kişilik Samsunspor sevdalılarıdır. Samsunspor'un başarılarıyla sevinen, başarısızlıklarıyla üzülen o sevdalılara hesap vermek, onları bilgilendirmek için bu toplantıyı yapıyoruz. Çünkü daha önce sezon başında yapılan hataları, bütün maçlarımızı naklen yayınlarında herkesin göz önüne seriyoruz. Hiç kimseden kapalı bir şeyimiz yok. Bütün bu görüntüleri federasyona gönderdiğimizde dönem dönem gözlemcinin de iyi not verdiği zaman MHK bir takım hakem hatalarının farkına varıp bazı hakemlere uzun süre maç vermediği maçlar oluyor. Dolayısıyla bunu kimseyi etkilemek için yapmadık" dedi.



Hakem hatalarından dolayı 8-10 puan kaybettiklerini belirten İsmail Uyanık, "Bizim takımımız 'Her şeyin en iyisini oynadı, futbolcularımız en üst düzeydeydi, hocamız en doğru kararları verdi. Başkan en iyi kadroyu kurdu ve hocalarını en iyi zamanda aldı veya değiştirdi' demek veya dedirtmek için yapmıyoruz. Bir sezon boyunca lehine şampiyonluğu kovalayan bir futbol şehrinin lehine yapılan hataların bu kadar az olduğu, aleyhine yapılan hataların bu kadar çok olduğu yerde ben açıkçası iyi niyetin olduğunu düşünmüyorum. Bugün bunu yapmamın sebebi birileriyle ilgili önlem alıp da hataları şimdiden önünü kesmek adına değil. Biz bunu yaptığımızda hataların önüne geçemedik. Sezon bitiyor, maalesef biz 4 puan geriye düştük. Takımımızın eksikliklerine rağmen 8-10 puan haksız yere puan kaybettik. Bunun iyi niyetle olması mümkün değil. Bir takımın sezon boyunca 2 tane penaltı kullanması, aleyhine çok sayıda penaltı verilmesi, bu kadar hakem hatası olması, bunların iyi niyetli olması mümkün değil" diye konuştu.



Hakem hatalarının sürekli kendilerine yapılmasının iyi niyetli olmadığını söyleyen Uyanık, "Önümüzde 4 maç ve Play-Off'lar var. Keçiörengücü maçından sonra bizim elimizdeki kozu kaybettiğimizi ve Keçiörengücü maçına kadar bizim kontrolümüzde olmayan aleyhimize işleyen mekanizmanın o maçla birlikte ve o maçtan sonra aynı hızla bizi tekrar öğütmeye devam edeceğini hissettiğim için üzüntüm ortaya çıktı. Dolayısıyla bütün bunları da yegane yandaşımız, yoldaşımız ve arkamızdaki güç olan, Samsunspor'un sahibi olan sevdalılarla bunu paylaşmak için yapıyorum. Bu mekanizmanın tam olarak ne olduğunu bilemiyorum. Birden fazla şeyde olabilir. Derdim bu mekanizmanın arkasında kim olduğunu konuşmak değil" diyerek şunları söyledi:



"Türk futbolunun son dönemde içine girdiği, içinde bulunduğu şartlar malumunuz. Türk futbolu eskisi kadar nötr, temiz yönetildiğine inanmıyorum. Türk futbolun içerisindeki unsurların merkez otoritenin dışında da birtakım yanlışlar yapabileceği bir gerçeği var. Şu aşamada çok müspet deliller olmadan herhangi bir fikir sahibi olmak ve 'şudur' veya 'budur' bizim arkamızda dememiz mümkün değil. Sadece klasik Samsunspor'un bu durumundan kim karlı çıkıyor, kim karlı çıktı sorusuna cevap verdiğimiz zaman kısmen bir şeylerin cevabını bulabiliriz ama bu da çok net değil. Bu hakem hatalarının sürekli bizim aleyhimize yapılmasının iyi niyetli olduğuna, tesadüf olduğuna inanmıyorum. Hakemler kötü olabilir, alt lig hakemleri maçımıza gelebilir ama kötü hakem iki tarafa da hata yapar. Sürekli tek tarafa hata olduğu zaman bu hakemin kötülüğünden veya kalitesizliğinden kaynaklandığını düşünmüyorum."



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Başkan İsmail Uyanık'ın açıklamaları



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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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