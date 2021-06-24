Samsunspor Başkanı Yıldırım: "6 transfer daha yapacağız"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, şu ana kadar 8 transfer yaptıklarını hatırlatarak, 6 ismi daha kadroya katacaklarını söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçen sezon averajla kaçan şampiyonluğun ardından ders çıkardıklarını belirterek, gelecekte oluşturacakları takım ve projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor geçen yıl kaçırdığı şampiyonluğun ardından bu sene daha dikkatli adımlar atmaya çalışıyor. Şu ana kadar 8 transfer yapan, Ertuğrul Sağlam'ın yerine Mehmet Altıparmak'ı takımın başına getiren Yüksel Yıldırım, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu.

"8 transfer yaptık, 6 transfer daha yapacağız"

Bu seneki transfer politikasını değerlendiren Yüksel Yıldırım, "Geçen sene 30 yaş ortalamasıyla oynadık. Kadrodaki 15 oyuncu ile sözleşmemiz sona erdi. Süper Lig'e çıkmak için sezona başlamıştık. Süper Lig'e çıkınca sözleşmeleri bitecekti. Şimdi hedefimizde genç yaşta olan yeni transferler yapalım dedik. Ağırlıklı olarak 20-26 yaş arası oyunculara bakıyoruz. 8 oyuncu aldık. Bunlardan bir tek Hasan Kılıç 28 yaşında, bir de Brahim Darri 26 yaşında. Yaş ortalamasını 26'nın altına tutmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi de daha çok genç, başarıya aç, kendini ispatlamak isteyen, 90 dakika koşan, maçı bırakmayacak, inatçı olacak futbolcuları almaya çalışıyoruz. Bizim Karadeniz insanı gibi inatçı olacak. Hocamızla da anlaştık. Kendisine ilk söylediğimiz şey; 'biz geçen sene fazla önde basan, koşan takım olamadık. Hep 1. bölgede, 2. bölgede top çeviren ve kontrollü oynayan bir takımdık. Bu beni ve taraftarımı pek memnun etmiyor. Bu sene onu değiştirmek istiyoruz.' Hocamıza da ilk şart bu. Bize bu oyunu oynat. Bizim şampiyonluğumuz çok önemli değil. Biz biliyoruz ki Samsunspor bugün olamazsa yarın bir gün şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacak. Geleceğin ve şimdinin Samsunspor'unu kuralım, oynatalım hevesi ile bu oyuncuları aldık. Hocam da alınan 8 oyuncudan 7'sinin arkasında duruyor. 1 tanesinde soru işareti var. Kampta göreceğini söyledi. Diğerlerinin hepsine olur verdi. Bu 8 oyuncuya ilave 6 tane daha oyuncu alacağız. Bunları da hocayla istişare yaparak görüşüyoruz. ya 1 ya da 2. dönem kampında duruma bakacağız, acele etmeyeceğiz. Bir gençleşme operasyonu var. Türk futboluna kazandıracağımız genç futbolcular var. Eskiden Samunspor'un belli isimleri vardı. Bu isimleri Samsunspor'da yapmışlardı. Yine benzer işleri yapma konusunda ilk adımı attık. İnşallah olumlu bir adım olur. Hedefimiz budur. Yenmeye, kendini ispat etmeye aç, şampiyonluk yaşamamış arkadaşları alıp, şampiyonluk yaşatmak sonra da Süper Lig'de bunlarla devam etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Bu sene acemilik yapmıyorum"

Geçen sezon başı takımın oyun anlayışını ve taktiğini açıkladığını 'acemilik' olarak değerlendiren Başkan Yüksel Yıldırım, "Geçen sezona 4-3-3 sistemi ile başladık. Hocamıza göre o sistem uymadı. 3. hafta hocamız gelip, '4-3-3'ü uyduramıyorum çünkü ortadaki 3'lüm çalışmıyor. Buraya Ocak ayında transfer yaparsak ancak oynayabilirim. 4-2-3-1 sistemine geçmek istiyorum' dedi. Biz de hocamıza 'senin kararındır' dedik. Biz kanat oyuncularını 4-3-3'e göre aldık ve kanat forvetleri aldık. Sıfıra kadar inip de orta yapan bir kanat almadık. Ters ayaklı, içeriye giren, skora katkı yapan oyuncular aldık. O yüzden 4-2-3-1 sistemi de verimli olmadı. 4-3-3'te topun çevrilmesi, önde baskı yapılması gerekiyor. Bunu günümüzde M. City, Barcelona çok iyi yapıyor. Bizim öyle bir oyuncu yapımız olmadığı görülünce iş değişti. Hatadan dönmek de bir erdemdir. Hoca bu kararı aldı biz de destekledik. Bu sene öyle bir acemilik yapmıyorum. Çünkü gereksiz bir konuşmaymış. Ona göre rakipler bize önlem aldı, ona göre çalıştılar. Şimdi hocamıza bıraktık. Hocam (Mehmet Altıparmak) diyor ki; 'Ben bazı maçlarda defansa 2 kişi koyacağım yani zayıf takım, ileride 1 kişiyle bana gelecek, onu da 2 kişi ile durdururum. Belki 2-4-4 yaparım. Yerine göre 4-4-2 yaparım, 4-1-4-1 oynarım. Yerine göre oyun oynayacağım. Samsunspor'u bir kalıba sokmayacağız, takım analizi yapıp, ona göre de sistemimiz değişecek' dedi. Sistem hakkında konuşmam ama oyun hakkında; inatçı bir futbol oynayacağız. Yeni hocamız da buna 'tamam' dedi. 3. bölgede topa basmak, hızlı bir şekilde hücuma geçmek istiyoruz. Geri pas huyunu kırmaya çalışacak hoca. Bu çok önemli. Bizde çok geri pas yapılıyordu. Bir bakıyorduk ligin en çok pas yapan takımıydık. Bunun ne kadarı kaleciye gitmiş, ne kadar 1., 2., bölgede yapılmış bakılmıyor. O yüzden topun bizde olması o kadar da önemli değil. Bizim maç kazanmamız önemli. İstediğin kadar topa sahip ol, domine et ama 3 puan alamayınca şampiyon olamıyorsun" diye konuştu.

"Birçok haksızlığa uğradık"

Sezon boyunca birçok haksızlığa uğradıklarını ve bazı takımların rakiplere karşı önemli maçlara yedek kadrolarla çıktığını dile getiren Yüksel Yıldırım, "Geçen sene Samsunspor'a bir sürü haksızlık yapıldı. Bunun bazılarını hakemler yaptı. Bizim maçlarımızda yapılanlar var. Ümraniyespor maçında yapılan hata bunun en basit örneği. Tüm Türkiye bunu kabul etti. Yaşadığımız olay 10 gün önce de hakemlere TFF'de imtihan sorusu olarak sorulmuş. Böyle bir olayın olması bizi üzdü. Ümraniyespor kural hatasını fark etti ve bize kaleyi açtı. O maçtan mağlup da ayrılabilirdik. Biz maçta kural hatası olduğu için maç tekrarı istedik. Geçmişte 84. dakikadaki kural hatası yüzünden maç tekrar edildi. Maç tekrarlanmadı. Buna benzer hakem hataları diğer rakiplerimize yapıldı. Niyetimiz geçmişe gidip de kulüplerin şampiyonluğuna leke vurmak değil. ADS-Balıkesirspor maçında Balıkesir'in golünde rakip oyuncudan gelen top, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Burada hakem konuşmaları da var. Buralara girersek MHK'de deprem olur. Kendileri biliyor. Hakemler kendi aralarında konuşuyorlar. Kulağımıza geliyor. Bunları ispat edemem. Kayıtları çıkarsınlar, Türkiye dinlesin, biz de bilelim. Temiz futbol, şeffaflık diyorsak hakemler ne konuşmuş herkes bilsin. Şampiyonluğumuza etki edecek birçok olay oldu. Tuzlaspor maçları, Giresunspor ve Adana Demirspor'a karşı resmen yapacaklarını yaptılar. 6-7 ilk 11 oyuncusunu kadro dışı bıraktılar. Keçiörengücü'nü yenerek Play-off'tan ettiler. Adana Demirspor maçında 6-7 oyuncuyu kadro dışı bıraktılar. Tuzla'da Suat Kaya hoca istifa etti. Kimse neden istifa ettiğini sormadı. Böyle şeylerin hep üstü örtülüyor. Bu maçın ardından gençlerle oynayacakları yönünde açıklama yaptılar. Sonra da Altınordu maçına tam kadro çıktılar. Ardından Giresunspor maçında hepsini kadro dışı bıraktılar. 17 yaşında ve hiç oynamamış gençlerle çıktılar. Bunların açıklamasını benim yapmama gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Biz rahatsız olduk. Zannettik ki futbol 11'e 11 sahada oynanır ama oynanmadığını gördük, öğrendik. Bu sene tecrübelendik. Şampiyonluğa oynuyorsan bu işleri son maça bırakmayacağımızı öğrendik. Futbol göründüğü gibi değilmiş. İşin içine girince o kadar çok etken varmış ki bunları siz kontrol edemiyorsunuz. Yönetim paraları ödüyor. Aslında futbolu yöneten başkanlar değil, önce TFF ve MHK var. Hakem atamaları ve fikstürü yapıyorlar. Süper Lig'de bunlar çok eleştiriliyor. Biz alt liglerde pek eleştiremiyoruz" şeklinde konuştu.

"Başarılı bir işadamının futbol dünyasına girip de başarılı olma şansı az"

Futbolda çıraklık dönemi sonunda olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, "Benim 200 tane şirketim var. İşin içindeyim her şeyi değiştirip, yönetebiliyorum, problem çözebiliyorum. Ama kulüpte bunlar çözülmüyor. Millet hoca göndermek ile problem çözüldü zannediyor ama esas problem oyuncular. Sen bir sürü oyuncuyu birden gönderemiyorsun, hocayı gönderemiyorsun. Maç kötü gidince hocaya soruyorsun, bahane hazır. Oyuncuya soruyorsun onun da bahanesi hazır. Görüyorsunuz ama atlayıp, düzeltemiyorsunuz. Ali Koç benim gibi ne kadar başarılı bir işadamı olsa da bizler elimiz kolumuz bağlıyız. Sahaya müdahale edemeyince başarılı bir işadamının futbol dünyasına girip de başarılı olma şansı az. Şu an futbolda çıraklık dönemindeyim. Belki kalfalığa geçtim. Ustalık için Süper Lig'in tozunu yutmak lazım. Ustalık o zaman başlar" ifadelerini kullandı.

"Forvetsizlikten şampiyonluğu kaçırdık"

Geçen seneki forvet hattının oyuncularını Ertuğrul Sağlam'ın istediği üzerine aldıklarının altını çizen Yıldırım, "Geçen sene forvetsizliğimiz yüzünden şampiyonluğu verdik. Bu görünen bir şey. İnkara gerek yok. Yanlış transfer yaptık. Ertuğrul Sağlam'ın istediği oyuncuları aldık. Nadir Çiftçi'yi de o istedi, Mathias Couruer'i de o istedi. Biz başka oyuncular getirmek istedik. Hoca onları değil, Nadir ve Mathias'ı istedi. Mecburen hocanın istediklerini aldık. Yoksa hoca oynatmayacaktı. Bir de böyle bir sıkıntı var. En güvendiğimiz adam Tomane sakat olunca bir darbe yedik. Bu sene onu telafi etmek istiyoruz. Onun için Tomane her ne kadar takımda olsa da güvenemiyoruz. Forvete 1 yabancı, 1 yerli transfer yapacağız. Rodelega ile hiç görüşmedik. Geçen sene Rodelega ile görüştüğümüzde menajerleri 1,5 milyon euro ile kapıyı açtılar. Sonra 800 bin euroya düştüler. Geçen sene Rodelega 400 bin euroydu. İyi oyuncu bir şey demiyorum. Taraftar istiyor diye transfer yapmam. Burası dernek değil ben de seçilmiş başkan değilim. Kimse paran var mı demiyor. Yüksel Yıldırım'ı dışarıdan zengin görüyor. Ben buraya şirket parası koymuyorum. Finansal fair-playi yapmak için bütçeme göre çalışıyorum. Şahsi paralarımla bunu yapıyorum. Rodelega bize pahalı gelen bir oyuncu. Biz daha iyi bütçeli yabancı oyuncu bakıyoruz. İstediğimiz forvet profili, pivot santrafor istiyorum. Ceza sahasında topa sahip olan, sırtı kaleye dönük oynayabilen, topa iyi vuran, yapılı, uzun boylu ve fuleli adımlı bir oyuncu istiyoruz. 3 sendir TFF 1. Lig'de Paixao gol kralı oluyor. Çok yumuşak bir oyuncu ama gol atmasını biliyor. Onu bu yaşta Süper Lig'de göreceğiz. Bakalım ne kadar etkili olacak. Öyle bir golcü istemem. Rodelaga hareketli bir oyuncu ama pahalı. Görüştüğümüz oyuncular var. Forvette aceleci değiliz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş daha kadrolarını yapmadı. Avrupa'da da euro 2020 bitince transferler başlayacak. Kamplar başlayacak ve oyuncular salınacak. Boşa düşen oyuncular olacak. Zaten 8 yabancımız var. Bazı oyuncular ayrılacak. Onların yerine transfer yapacağız. Yabancı limitimiz de 10'dan 8'e düştü. Türk oyuncuların bonservis ve yıllık ücretleri arttı. Bonservisi elinde olan oyuncular da fazla para istiyorlar. Ucuz yabancıları sınırdan dolayı alamıyoruz. O yüzden biraz dertliyiz. Yabancı sayısını kısmakla yerli oyuncu çıkacağını sanmıyorum. Bu sezon bakalım kaç yıldız çıkacak, fiyatlar hangi boyutlara çıkacak. Bu sene göreceğiz. Yeni Tarık Çamdal, Mehmet Topuz vakaları çıkabilir. İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya yabancı sınırını nasıl yapıyorsa oradan örnek alınarak bir yabancı sınırı modeli uygulanabilir. Bu sınırlama milli takımda oynama sayısı, yaş sınırı gibi olabilir. Türk futbolunca o kadar yanlış var ki neyi düzelteceğiz belli değil. Sonuç olarak Rodelega beğendiğimiz bir oyuncu. Eğer bize gelecekse çok uygun fiyatlara gelmesi lazım. O konuşulan fiyatları veremeyiz. Piyasa da istenen parayı biliyoruz. 600 bin euro filan isteniyormuş. O parayı veren hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

"Samsunspor sanal para piyasasına giriyor"

Sanal para dünyasına da adım atacaklarını belirten Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Finansal futbolda paranın amaç olduğu bir döneme girdik. Yatırımcılar futbola gelip para yatıracaksa bunun karşılığını almak için beklenti içindeler. Ben de artık o döneme yavaş yavaş geçeceğimizi düşünüyorum. O nedenle dijitalleşmeyi başlatıyoruz. Bu sezon Samsunspor'da hem dijital parayı çıkartarak hem de Yıldırım Holding'teki gibi SYP sisteminden yararlanacağız. Dijital para dünyasına 'SamsunsporCoin' olarak girebiliriz. Adı tam netleşmedi. Kısaltımına da bakıyoruz. Yurt dışındaki diğer kulüplerin örneklerine de bakıyoruz. Tekerleği yeniden icat etmiyoruz. Bunlar yapılmış denenmiş sistemler. Samsunspor olarak denenmiş projeleri modelliğini Samsun'a uygun olarak yapmak istiyoruz. Bire bir aynısını aldığınızda olmuyor. Burada 3 senelik dönemim bitti. Bunun 1,5 senesi benim yönetimimde benden öncesi İsmail Uyanık yönetiminde geçti. Şu anda ön planda olduğum 1,5 sene bitti. Yavaş yavaş futbolu, başkanlığı, Türk futbolunun içinde bulunduğu ortamı öğreniyorum. Kulüpleri, federasyonu öğreniyoruz. İnsanlara kendimizi tanıtıyoruz. İnsanlar bize kendilerini tanıtıyor. Bu verimini zamanla arttırarak devam edecek. O yüzden ben Samsunspor'un geleceği konusunda çok ümitliyim" dedi.

"Gelecekte A takımda 5 akademi oyuncusunun oynaması zorunlu olacak"

Altyapıdan çıkan oyuncuların A takımda görev almasının zorunlu hale geleceğini de açıklayan Başkan Yüksel Yıldırım, "Benim en çok önem verdiğim durum gençler. Şirketlerim de de gençlere önem veririm. Mehmet Altıparmak hocama da dedim ki; 'Bu sene 5 tane altyapıdan oyuncum bizim 28 kişilik kadronun içinde olacak' dedim. 5 tane de genç oyuncu aldık. Kadroda en az 10 tane 24 yaş altı oyuncu olacak. Diğerleri de yabancı ve tecrübeli Türklerden oluşacak. En az 2 gencimizin oynayarak yıldız olmasını istiyoruz. Bu çocuklar oynayarak gelişecek. Hocamız da 'tamam' dedi. Bunun takipçisi olacağız. Beşiktaş'ta Rıvan, Ersin gibi isimlerin çıkması, Kayserispor'da kaleci Doğan'ın çıkması, Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Abdülkadir Ömür gibi oyuncuların çıkması hep mecburiyetten ve yokluktan doğdu. Altyapıya büyük paralar harcadım. Ben oynatmayacağım, bu oyuncular başka takımlara gidecek, orada yetişecek sonra da yıldız olacak git Samsun'a geri getir. Neymiş Samsun'un çocuklarıymış. Demek ki bizim böyle bir yanlış yapmamamız lazım. Altyapı çok önemli. O nedenle para harcıyorum. O nedenle Yücel Uyar'ı altyapının başına getirdik. Tüm altyapı takımlarımız kendi gruplarında çok başarılılar. Birçok oyuncumuz Milli Takım'a gidiyor. İnanılmaz bir altyapı geliyor. Bunları oynatırsanız değer oluyor. Oynatmazsanız kayboluyor veya başka yerde değerli oluyor ya da yazık oluyor. Samsunspor'un olmazsa olmazı altyapısından önümüzdeki 4-5 yılda orta vadede en az 5 oyuncusu akademiden olacak. Bu bir kural. Bunun anayasasını yazdık, henüz uygulamaya koymadık. Böyle altyapı oyuncuları kadroda olacak. 1 oyuncu ile başlayıp daha sonra 2, 3, 4 ve 5'e kadar altyapıdan yetişen oyuncu A takım ilk 11'inde oynayacak" açıklamasını yaptı.

"Geçen seneden iyi bir ders aldık"

Sütten ağızlarının yandığını vurgulayan Başkan Yıldırım, şunları söyledi:

"Geçen sene iyi bir ders aldık. Ben çok agresif konuştum. Bunları yapmamam gerektiğini gördüm ama konuşmamın da sebebi vardı. Geçen sene Süper Lig'den 3 takım düşmedi. Alttan bizle gelen Bandırmaspor ve Tuzlaspor da zayıftı. Biz de bu sene lig zayıf, Adana Demirspor ve Altay ile birlikte Süper Lig'e çıkarız demiştik. 2'si çıktı, bizim yerimize de Giresunspor çıktı. Bu sene öyle iddialı konuşma yok. Biz iyi bir takım kuruyoruz ve genciz. Göze hoş gelen bir takım olmak istiyoruz. Devre arasına kadar beklediğimiz gibi gidersek devre arasında da duruma göre bakarız ondan sonra bu takım şampiyon olacak diyorsak şampiyon yapacağız. Kafadan şampiyon olacağız diye bir şey söylemek istemiyorum. Bunu taraftarımız bilsin. Bu söylemler ben dahil herkes de stres oluşturuyor, beklenti yükseliyor. Başarısızlık geldiğinde büyük hüzün oluyor. O inanılmaz kötü bir şey. Lütfen aşırı derecede beklenti yükseltmeyelim. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olacak kadro kuruyoruz. Ama şampiyon olacağız demiyorum. Samsunspor ilk 6'da olacaktır kesin. Gerisi oyuncu ve hocamıza kalacak." - SAMSUN