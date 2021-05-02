Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yanlış anlaşıldım - Son Dakika

Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yanlış anlaşıldım

02.05.2021 12:16
Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yanlış anlaşıldım, System.String[]

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak, müsamaha gösterildiği, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım" dedi.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak, müsamaha gösterildiği, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Adana Demirspor maçının ardından "'Bizim şampiyon olmamız istenmedi. Engellendi. Benim taraftarımı polis stada sokmuyor. Polise 'Başka takımın taraftarları neden giriyor' dedim. 'Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. Emniyet Müdürü, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamanın üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Yüksel Yıldırım, konunun yanlış anlaşıldığını ifade etti. Yıldırım paylaşımında, "Pandemi yasaklarına rağmen rakip takımların seyircili bir şekilde müsabakalara çıkmasına karşılık, Samsunspor'un hiçbir şekilde seyirci alamamasının şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 30 Nisan 2021 tarihinde ani olarak katıldığım canlı yayında, taraftarlarımızın maçlara gelememesinin üzüntüsü ve heyecanıyla, basın mensuplarının sorduğu 'Maçlarımıza neden rakip takımlar gibi seyirci alamıyoruz' sorusu üzerine, diğer takımların oynadıkları müsabakalarda İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak, müsamaha gösterildiği, hatta Adana Demirspor Kulübü Başkanı'nın, İçişleri Bakanımızın manevi oğlu gibi görüldüğü, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım" ifadelerini kullandı.'YAŞADIĞIMIZ MAĞDURİYETİ GÜNDEME GETİRDİM'

Alınan önlemlerin bazı illerde uygulanmadığını ifade eden Yıldırım, "Pandemi yasakları sürecinde seyirci konusundaki olumsuzlukların önlenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun stadyumlara seyirci alınmaması konusunda yetkili mercilere yapmış olduğu yazılı tebligatlara rağmen bazı illerde gerekli önlemlerin alınmamış olması, bizleri taraftarımız önünde zor duruma düşürmüştür. Benim amacım ve açıklamalarım, Samsun ilimizde kurallara uyulup da bazı illerde uyulmaması sonucu, yaşadığımız mağduriyeti gündeme getirmek için yapılmıştır. Bütün ömrü terörle mücadele içinde geçen, ülkemizin birlik ve beraberliği adına gecesini gündüzüne katan İçişleri Bakanımızın ve emniyet teşkilatımızın, yanlış anlaşılarak şahsım ve kulübüm üzerinden yıpratılmasına vesile olduğum için üzüntülerimi paylaşır, konuyu kamuoyunun takdirine sunarım" ifadelerine yer verdi.


Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yanlış anlaşıldım

Yüksel Yıldırım, Adana Demirspor, Süleyman Soylu, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yanlış anlaşıldım - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • ANTALYA: BALIKESİRSPORU SİZ DE AYNI ŞEKİLDE YENDİNİZ...SAYILMAYAN NET GOL VAR...IKI ÖNEMLİ MAÇTA 4 KIRMIZI KART GÖREN OYUNCULARDAN HESAP SORUN... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Bütün aile kahroldu! 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti Bütün aile kahroldu! 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti         
15:50
Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural         
15:34
Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı         
14:06
Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı         
13:58
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler         
11:30
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar         
10:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı         
10:29
TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı         
08:15
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada         
01:54
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı         
00:17
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 16:21:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yanlış anlaşıldım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement