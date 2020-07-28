Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum" - Son Dakika

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum, yani yeni bir tarih yazacağım." dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım:

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum, yani yeni bir tarih yazacağım." dedi.

Yıldırım, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Türk futbolunda devrim yapamaya geldiğini söyledi.

Türk futbolunda her yönüyle örnek gösterilen bir kulüp ve başkan olacağını ifade eden Yıldırım, "Bunu da yapacağıma inanıyorum. Bu işin altına ben sadece elimi değil tüm vücudumu koydum. Yılport Samsunspor olarak biz TFF 1. Lig'de misafiriz. On sene burada kaldık artık buradan Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Süper Lig'in iskeletini kuracak takımı da şimdiden oluşturuyoruz. Kulübü borçsuz ve futbolcularına günü gününe ödeme yapar hale getirdik. Artık futbolcular Samsunspor'a gelmek için haber gönderiyor. İnanılmaz iyi oyuncular bize gelmek için can atıyor. Nedeni, ekonomik hiçbir sıkıntısının olmamasıdır." diye konuştu.

Şampiyon olacak kadroyu kurduklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunun için erkenden takımı kampa aldık. Tüm transferleri ikinci kamp dönemine yetiştireceğiz. Türk futbolunun efsane takımı ne yazık ki 2. Lig'e düştü neredeyse kapanıp gidiyordu ama biz Samsunspor sevdalısı olarak takıma sahip çıktık. Benim hedefim bu şehri mutlu etmek. Samsunspor bu kentin markası ve ben de bu markanın sahibiyim. Şimdi yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum, yani yeni bir tarih yazacağım. Siz de bu tarihe şahitlik yapacaksınız."

" Osmanlıspor'dan Ali Eren İyican ile anlaştık"

Yüksel Yıldırım, Yılport Samsunspor'u Türkiye'nin markası yapmayı amaçladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Transferlerde çok detaylı düşünüyoruz. Asla menajerler bu kulübün kapısından içeri giremiyor, giremeyecek. Biz oyuncuları tek tek analiz ederek transfer edeceğiz. Katma değer katacak oyuncuları arıyoruz. Her pozisyon için en az 5 oyuncu sıralaması yaptık. Ama tek tek elemeden geçtikten sonra öncelik sıralamasına koyuyoruz. Sonra oyuncu ile temasa geçiyoruz. Osmanlıspor'dan genç oyuncu Ali Eren İyican ile görüştük ve anlaştık. Fenerbahçe istemesine rağmen oyuncu bizi tercih etti. Ama 2. Lig'e düşmüş bir takımdan 1 milyon avroya transfer yapmayız. Osmanlıspor fiyatını makul tutarsa transferini yapacağız. Transfer dönemi biraz kapalı kutu olacak. Çünkü transfer basına düştü mü oyuncunun fiyatı iki kat artıyor. Bunun için gizlilik içinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

Yılport Samsunspor'un 4-3-3 sistemine göre oyuncu aradığına işaret eden Yıldırım, "Ama istenildiği zaman 4-4-2 veya farklı sistemlere uyum sağlayacak ve oynayabilecek oyuncularla temasa geçiyoruz. Kulübe ihtar çeken golcü futbolcumuz Bahattin Köse'yi kadro dışı bıraktık ve kendisine kulüp bulmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Yılport Samsunspor'un Süper Liglerde oynayan bir futbol bir de basketbol takımının olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 08:01

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum' - Son Dakika Spor
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