Son Dakika Haberleri: Samsunspor başkanına meşaleli karşılama
Son Dakika Spor Samsunspor başkanına meşaleli karşılama - Son Dakika Spor

Samsunspor başkanına meşaleli karşılama

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor'un bugün kendi sahasında oynayacağı Sarıyer maçını izlemek için Samsun'a gelen kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ı taraftarlar, havalimanında meşalelerle karşıladı.

Samsunspor başkanına meşaleli karşılama, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor'un bugün kendi sahasında oynayacağı Sarıyer maçını izlemek için Samsun'a gelen kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ı taraftarlar, havalimanında meşalelerle karşıladı.Yılport Samsunspor'un bugün Sarıyer ile oynayacağı maçı izlemek için İstanbul'dan Samsun'a gelen kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ı havalimanında, çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Havalimanından Nuri Asan Tesisleri'ne kadar araçla konvoy yapan taraftarlar, başkan Yüksel Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu. Yüksel Yıldırım ise Nuri Asan Tesisleri'nde taraftarları selamlayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.


- Samsun
Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Sarıyer, Samsun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:30 Kaynak: DHA
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