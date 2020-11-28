Samsunspor Basket'e korona şoku

Samsunspor Kulübü Basketbol Şubesi'nden yapılan açıklamada haftalık yapılan rutin testler sonucunda Timothy Luiz Soares'in test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Korona virüsü nedeniyle karantinada olan Başantrenör İlker Salman'ın ardından oyuncu Timothy Luiz Soares'in de test sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada Soares ve Salman'ın durumu hakkında bilgi verilirken, sakatların son durumu da açıklandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor Kulübü Basketbol Şubemizde haftalık yapılan rutin testler sonucunda Timothy Luiz Soares'in test sonucu pozitif çıkmıştır. Karantinada olan başantrenörümüz İlker Salman ve oyuncumuz Soares'in izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Final Spor maçında dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Berkay Sinirlioğlu ile Bornova Belediyespor maçında sakatlanan Berkcam Keskindemir'in de tedavileri devam etmektedir. Başantrenörümüz İlker Salman ve oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmelerini bekliyoruz." - SAMSUN