Samsunspor Bolu'da güç depoladı
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SAMSUN (İHA) – Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı kamla sürdüren Samsunspor, bu sabah gerçekleştirilen kuvvet antrenmanı ile güç depoladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:38 Kaynak: İHA
SAMSUN (İHA) – Yeni sezon hazırlıklarını Bolu
'da yaptığı kamla sürdüren Samsunspor
, bu sabah gerçekleştirilen kuvvet antrenmanı ile güç depoladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, sabah yaptığı antrenmanda güç depoladı. Bolu'da kampa giren Samsunspor, Teknik Direktör İrfan Buz
yönetiminde çalıştı. Gerçekleşen idman ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 3 orta oyun ile devam eden antrenman, dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla son buldu.
Antrenmanı Genel Menajer Mustafa Aztopal ile Teknik Menajer Yücel Uyar ile birlikte taraftarlar da izledi. - SAMSUN
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