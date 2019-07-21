Son Dakika Haberleri: Samsunspor Bolu'da güç depoladı
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Samsunspor Bolu'da güç depoladı

38 dakika önce

SAMSUN (İHA) – Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı kamla sürdüren Samsunspor, bu sabah gerçekleştirilen kuvvet antrenmanı ile güç depoladı.

Samsunspor Bolu'da güç depoladı, System.String[]
SAMSUN (İHA) – Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı kamla sürdüren Samsunspor, bu sabah gerçekleştirilen kuvvet antrenmanı ile güç depoladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, sabah yaptığı antrenmanda güç depoladı. Bolu'da kampa giren Samsunspor, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde çalıştı. Gerçekleşen idman ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 3 orta oyun ile devam eden antrenman, dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla son buldu.

Antrenmanı Genel Menajer Mustafa Aztopal ile Teknik Menajer Yücel Uyar ile birlikte taraftarlar da izledi. - SAMSUN
Samsunspor, Sabah, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:38 Kaynak: İHA
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