Samsunspor, Bolu'da kampa girdi! Yeni sezon hazırlıkları... - Son Dakika

Samsunspor, Bolu'da kampa girdi! Yeni sezon hazırlıkları...

Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde bulunan bir otelde kampa giren Samsun ekibi, antrenmanlarına başladı.

Samsunspor, Bolu'da kampa girdi! Yeni sezon hazırlıkları..., System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde bulunan bir otelde kampa giren Samsun ekibi, antrenmanlarına başladı.


Bu sabah ikinci antrenmanına çıkan kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalıştı.


Antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra otelin yanında bulunan göl çevresinde yürüyüş yaptı ve koştu.


Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenman boyunca koşu ve kültür-fizik çalışması gerçekleştirdi.


İlk etap kampına 8'i altyapıdan toplam 28 futbolcuyla başlayan kırmızı-beyazlı ekibin, çalışmalarını Kurban Bayramı'na kadar günde çift antrenman yaparak sürdüreceği öğrenildi.


Anadolu Otoyolu, Cankurtaran, Samsun, Sabah, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 02:47 

Son Dakika Spor Samsunspor, Bolu'da kampa girdi! Yeni sezon hazırlıkları... - Son Dakika Spor
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