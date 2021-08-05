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Samsunspor'da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi - Son Dakika

Samsunspor'da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi

05.08.2021 14:06
Samsunspor'da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu zamana kadar 16 yeni futbolcu ile sözleşme imzalarken, 18 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu zamana kadar 16 yeni futbolcu ile sözleşme imzalarken, 18 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

Geçen sezon averajla Süper Lig'e çıkma şansını yitiren Samsunspor bu sezon da iddialı bir kadro kuruyor. Geçen sezon kadroda bulunan 18 futbolcu ile yollarını ayıran, 1 futbolcudan kulüp bulmalarını isteyen kırmızı-beyazlılar, yaz transfer sezonunda şu ana kadar 16 yeni ismi kadrosuna kattı.

16 transferin 3'ü yabancı 13'ü yerli oldu

Samsunspor, bu transfer sezonunda Fatih Karagümrük'ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor'dan Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz, FK Partizani'den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor'dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Brahim Darri, Eyüpspor'dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü'nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor'dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor'dan sağ bek Ali Ülgen, B. B. Erzurumspor'dan Osman Çelik, FK Partizani'den sol bek Esin Hakaj, Hanover 96'dan stoper Barış Başdaş, Sivasspor'dan sağ bek Alaaddin Okumuş, Standart Liege'den orta saha Semih Altıkulaç ve Herta Berlin'nden orta saha oyuncusu Cihan Kahraman'ı transfer etti.

18 isimle yollar ayrıldı, 1 futbolcu kulüp arıyor

Kırmızı-beyazlılarda geçen sezon kadroda bulunan kaleci Furkan Köse, Sakaryaspor ile anlaştı. Kaleci Ahmat Altın ve sol bek Kerem Can Akyüz'ün sözleşmesi sona erdi. Erkam Reşmen de Boluspor ile anlaştı. Stoper Veli Çetin Manisa FK ile anlaştı. Sağ bek Erhan Kartal Tuzlaspor ile anlaştı. Sağ bek Caner Arıcı'nın sözleşmesi sona erdi. Sol bek Mücahit Albayrak'ın kiralık sözleşmesi uzatılmadı ve Gaziantep FK'ya geri döndü. Sağ kanat Guido Koçer Bandırmaspor ile anlaştı. Defansif orta saha Oğuz Gürbulak Ümraniyespor ile anlaştı. Ön libero Ferhat Çulcuoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Martinikli forvet Mathias Couruer ile karşılıklı olarak sözleşme feshedildi. Sol kanat Jugurtha Hamroun'un sözleşmesi sona erdi. Kanat forvet Burak Çalık'ın sözleşmesi sona erdi. Ofansif oyun kurucu İlyas Kubilay Yavuz Kocaelispor ile anlaştı. Stoper Yalçın Ayhan Eyüpspor ile anlaştı. Kenar forvet Edwin Gyasi ise karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fes edildi. Ofansif orta saha Gökhan Alsan B. B: Erzurumspor ile anlaştı ve forvet Nadir Çiftçi'ye ise kendisine kulüp bulması için izin verildi.

Mevcut kadroya yeni takviyeler yapılacak

Samsunspor'un şu anki kadrosunda kaleci olarak Nurullah Aslan, Aykut Özer ve Alp tutar yer alıyor. Kırmızı-beyazlıların defans hattında stoper Kevin Boli, stoper Yunus Emre Çift, stoper Recep Burak Yılmaz, stoper Ercan Yazıcı, sol bek Soner Gönül, sol bek Esin Hakaj, sol bek Hüseyin Öztürk ve sağ bek Ali Ülgen, sağ bek Alaaddin Okumuş ve stoper Barış Başdaş yer alıyor. Karadeniz temsilcisinin orta sahasında ön libero Osman Çelik, iki yönlü orta saha Hasan Kılıç, derin oyun kurucu Vukan Savicevic, orta saha Semih Altıkulaç, orta saha Cihan Kahraman, ofansif orta saha Gökhan Karadeniz, kanat forvet Ange Plumain, kanat forvet Eraldo Çinari, kanat forvet Yasin Öztekin, sol açık Brahim Darri, sol açık Furkan Fehmi Güneş, sol açık Onur Eriş ve sağ açık Enes İslam İlkin bulunuyor. Samsunspor'un forvet hattında ise geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve birkaç maça çıkabilen Tomane, kiralıktan dönen Ahmethan Köse ve yılların tecrübesi Mehmet Akyüz bulunuyor.

Ailevi nedenler dolayısıyla kulüpten izin alan Dja Djedje konusunda net bir gelişme yokken, Samsunspor'un yabancı bir forvet oyuncusunu kadroya katmasına kesin gözüyle bakılıyor. - SAMSUN

Samsunspor'da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi
Samsunspor'da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi
Samsunspor'da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi

Futbol Federasyonu, Aykut Özer, Samsunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi - Son Dakika Spor


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