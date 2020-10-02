Samsunspor'da 2'si yabancı 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Samsunspor'da 2'si yabancı 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2'si yabancı 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Samsunspor'da 2'si yabancı 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2'si yabancı 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Karadağlı orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile Ganalı futbolcu Edwin Gyasi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İki oyuncunun da tedavisine evlerinde başlanırken, pazar günü sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak Karadeniz ekibinde tüm futbolcular testten geçirildi.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun daha Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Samsunspor'da geçen hafta da Burak Çalık ve Erkam Reşmen'in Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Futbolcu, Ateş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 21:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor'da 2'si yabancı 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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