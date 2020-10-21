Samsunspor'da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu - Son Dakika

Samsunspor'da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu

21.10.2020 10:03
Samsunspor'da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu, System.String[]

TFF 1. Lig'e bu sene yükselen ve şampiyonluk adaylarından gösterilen Samsunspor'da korona virüsünün de etkisiyle 25 farklı oyuncu geride kalan 6 maçta forma şansı buldu.

TFF 1. Lig'e bu sene yükselen ve şampiyonluk adaylarından gösterilen Samsunspor'da korona virüsünün de etkisiyle 25 farklı oyuncu geride kalan 6 maçta forma şansı buldu.

Geride kalan 6 haftada 11 puan toplayan Samsunspor, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar kendi sahasında ise 5 gol gördü. İç sahada oynadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazanıp, 1'ini kaybeden Samsunspor 4 gol atıp, 3 gol yedi. Deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada tek galibiyet alan kırmızı-beyazlılar 2 beraberlik alıp, 3 gol atarken, 2 gol de kalesinde gördü.

Tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tek oyuncu Nurullah Aslan

6 hafta sonunda Samsunspor'da kadroda bulunan as futbolcuların neredeyse forma şansı geldi. Yedek kaleciler Ahmet Altın ve Furkan Köse hariç tüm futbolcular en az 1 maçta forma giydi. Tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tek oyuncu ise kaleci Nurullah Aslan oldu. Nurullah Aslan kalede kaldığı 540 dakikada 5 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.

25 farklı oyuncu 6 karşılaşmada süre aldı

Samsunspor'da sırasıyla Nurullah Aslan 540 dakika (6 maç), Yalçın Kılınç 450 dakika (5 maç), Kerem Can Akyüz 450 dakika (5 maç), Savicevic 362 dakika (4 maç), Burak Çalık 339 dakika (4 maç), Muhsin Yıldırım 290 dakika (5 maç), Plumain 285 dakika (4 maç), Gökhan Alsan 272 dakika (4 maç), Erhan Kartal 270 dakika (3 maç), Caner Arıcı 270 dakika (3 maç), Ahmethan Köse 261 dakika (5 maç), Tomane 261 dakika (3 maç), Oğuz Gürbulak 260 dakika (5 maç), İlyas Kubilay Yavuz 229 dakika (5 maç), Kevin Boli 216 dakika (3 maç), Guido Koçer 191 dakika (6 maç), Yameogo 180 dakika (2 maç), Nadir Çiftçi 171 dakika (3 maç), Veli Çetin 146 dakika (3 maç), Buğra Çağıran 144 dakika (3 maç), Gyasi 107 dakika (2 maç), Ercan Yazıcı 103 dakika (2 maç), Erkam Reşmen 90 dakika (1 maç), Enes İslam İlkin 43 dakika (5 maç) ve Ferhat Çulcuoğlu'da 38 dakika (2 maç) forma şansı buldu.

En golcü İlyas Kubilay Yavuz en pasör de Buğra Çağıran oldu

6 karşılaşmada 7 gol kaydeden Samsunspor'da en golcü oyuncu İlyas Kubilay Yavuz oldu. Yavuz 2 gol kaydetti. Samsunspor'da Gökhan Alsan, Ahmethan Köse, Tomane, Oğuz Gürbulak ve Enes İlam İlkin'de 1'er kez fileleri havalandırdı. Kırmızı-beyazlılarda en fazla asist yapan oyuncu da 2 asistle Buğra Çağıran oldu.

Samsunspor ligin 7. haftasında Keçiörengücü ile karşılaşacak. - SAMSUN

Samsunspor'da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu
Samsunspor'da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu
Samsunspor'da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu
Samsunspor'da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Asker, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Barcelonalı Pedri, Ferencvaros maçına taksiyle geldi, elindeki market poşeti dikkat çekti Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Grip aşısı kısıtlı sayıda Türkiye'ye geldi! Öncelik verilecek grup puanlama sistemiyle belirlenecek Grip aşısı kısıtlı sayıda Türkiye'ye geldi! Öncelik verilecek grup puanlama sistemiyle belirlenecek         
09:31
Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı         
09:18
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek         
09:11
13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum 13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum         
08:57
Ukraynalı turistlerin kayalıklardaki tehlikeli eğlencesi, görenleri hayrete düşürdü Ukraynalı turistlerin kayalıklardaki tehlikeli eğlencesi, görenleri hayrete düşürdü         
08:20
Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin         
07:43
Fransa İçişleri Bakanı: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler ülkede yayımlanabilir, derslerde gösterilebilir Fransa İçişleri Bakanı: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler ülkede yayımlanabilir, derslerde gösterilebilir         
02:53
Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti         
23:35
İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! "Yedek" olarak kullanılabilir         
21:45
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 10:08:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunspor'da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei