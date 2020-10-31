Samsunspor'da 6 basketbolcu ile 4 teknik personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Samsunspor'da 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, tüm oyuncuların haftalık olarak rutin Kovid-19 testine tabii tutulduğu belirtildi.

Test sonucunda 6 oyuncu ile teknik ekipte 4 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, Kovid-19'a yakalananların evlerinde tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.