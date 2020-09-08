Samsunspor'da Altay maçı hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.